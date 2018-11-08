Западные дипломаты посетили колонию в Теджене

По сообщению МИД Туркменистана, 6 ноября группа западных дипломатов, а также представители центра ОБСЕ, Программы развития ООН, ЮНИСЕФ и Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии посетили с ознакомительным визитом «воспитательное учреждение в Ахалском велаяте».

Источники АНТ сообщили, что визит был совершен в исправительную колонию строго режима АН-К/6 в г. Теджене (на фото). Внешнеполитическое ведомство страны сообщает, что дипломаты ознакомились «с деятельностью данного воспитательного учреждения, его материально-технической базой, условиями пребывания в нем заключенных лиц».

АНТ не раз поднимали тему состояния туркменских тюрем и, конкретно, колонии, куда были допущены иностранцы. Так, в материале «Туркменистан: О ситуации в колонии г. Теджен» от 16.10.2018 речь шла о коррупционной пирамиде, на самом верху которой находится начальник колонии Меретгельды Атабаев. Еще одна серьезная проблема – это перенаселенность данного пенитенциарного учреждения.

Смогли ли визитеры пообщаться с заключенными, выяснить пока не удалось.