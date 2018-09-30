В Туркменистане впервые за три года помиловали осужденных за трамадол

В Туркменистане впервые, начиная с 2015 года, по последнему президентскому помилованию вышли на свободу некоторые заключенные, ранее осужденные по статье 303-1 — за незаконный оборот лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид. Точное количество помилованных по данной статье УК Туркменистана не называется.

Известно, что часть осужденных по статье 301-1 освободилась из женской колонии DZ-K/7 (находится в г. Дашогузе) и колонии общего режима LB-K/12 (г. Сейди). По информации источников АНТ, вместе с этими лицами свободу обрели получившие срок за кражу и разбой.

В феврале 2015 года в Туркменистане был принят закон, согласно которому к лицам, осужденным за незаконный оборот наркотиков, запрещается применять амнистию. Несмотря на то, что новый закон не касался помилования, за все 15 подобных указов с того времени ни один осужденный по «наркотической» статье на свободу не выходил.

И вот впервые за 3 года некоторые из тех, кто был осужден «за трамадол», обрели свободу. Наблюдатели полагают, что власти пошли на подобный шаг не из гуманистических соображений, а из-за катастрофической перенаселенности мест лишения свободы в Туркменистане.

Отметим, что нынешнее президентское помилование не коснулось туркменских гражданских активистов Гаспара Маталаева и Мансура Мингелова. Напомним, Г. Маталаев был осужден на три года по ложным обвинениям в мошенничестве и даче взятки, а на самом деле – за проведение мониторинга использования властями Туркменистана принудительного труда во время сбора хлопка. Соответствующая Рабочая группа ООН в 2017 году признала его арест и заключение под стражу произвольным и потребовала от властей его немедленного освобождения.

М. Мингелов отбывает 22-летний срок за то, что в 2012 году посмел пожаловаться на пытки, применяемые в службе по борьбе с наркотиками, предав огласке преступления наркополицейских в отношении подследственных, в частности, представителей белуджского меньшинства в Туркменистане.