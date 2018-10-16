Туркменистан: О ситуации в колонии г. Теджена

За состоянием туркменских тюрем проект «Альтернативные новости Туркменистана» следит и сообщает уже не первый год. Несмотря на то, что практически после каждой публикации условия для заключенных улучшаются, все равно остаются проблемы, которые ставят под сомнение саму суть лишения человека свободы – его исправление.

Главная из этих проблем – коррупция. Любой мало-мальский чин в туркменских колониях ищет, в первую очередь, выгоду для себя. Заключенные для надзирателей – это либо «дойные коровы», либо рабы. В колонии строгого режима AH-K/6 города Теджена (на фото) даже солдаты при проверке содержимого продуктовых передач вымогают за лишние килограммы деньги у родственников. Потом они ходят по проходам и «кельдымам» — отдельным комнатам в колонии, где живут по 5-6 осужденных, — и просят у них еду и газировку.

На вершине коррупционной пирамиды восседает сам начальник этого учреждения Меретгельды Атабаев, занимающий свою должность вот уже 4 года, хотя обычно руководители не задерживаются дольше двух лет – их переводят на работу в другие колонии.

Ежемесячно «смотрящий» Хусейн Хасанов приносит начальнику дань размером в 20 тысяч манатов (около $1000 по курсу рынка). Эти деньги постоянно собираются «в кассу» с самих заключенных. Помимо этого, начальнику подносят и подчиненные. В основном, это «въездные» суммы за прибытие каждого нового осужденного, а если заключенный из числа бывших чиновников, то тарифы доходят до $10 тысяч с человека.

Оперативники вымогают деньги с арестантов за любые нарушения. Еще год-полтора назад за обнаружение телефона можно было откупиться 300 манатами, а за 400 – вернуть аппарат назад. Теперь же цена того, чтобы просто не попасть в штрафной изолятор за такое нарушение, составляет 1300 манатов. Сами сотрудники шутят, мол, тарифы поднялись, потому что манат обесценился.

Того, кто не может откупиться, ждет карцер или другое наказание – например, 2 дня подряд стоять в жару на открытом солнце без еды и воды. Садиться нельзя, падать тоже. Некоторые заключенные при подобном выборе сами просятся в карцер.

За дополнительное свидание – 100 манатов с человека. Родственников на встречу приходит мало – им накладно содержать своих родных в зоне, а еще всякий раз оплачивать свидания.

«Государство выделяет качественные продукты питания, причем, в достаточном количестве, то же самое касается и лекарственных средств, однако до осужденных ничего не доходит – все им же продается. А для столовых закупается блочное мясо индийского буйвола и кормовой картофель. Есть эту еду невозможно», — сообщил источник, знакомый с системой.

В середине августа колонию посетила инспекция из Департамента исполнения наказаний. Проверяющие удивились малому количеству еды на кухне столовой, расчитанному всего на 200 осужденных. В ответ руководство колонии собрало заключенных и заставило их написать за личной подписью каждого коллективное письмо-признание, что они сами отказались от еды.

Родственники осужденных, побеседовавшие с АНТ, говорят, что колония перенаселена. В декабре 2017 года Ассоциация независимых юристов Туркменистана совместно с Туркменской инициативой по правам человека сообщали, что в колонии содержатся 2400 человек при вместимости 850 человек. В конце июля с.г. в редакцию поступила информация уже о 3400 заключенных. На данный момент, по информации источников, в ней содержатся около 1200 человек, но эта цифра может быть занижена с учетом того, что заключенным строго-настрого запрещено называть своим родственникам реальное число узников.

«Тюрьмы в Туркменистане – это точно не то место, где заключенные могут переосмыслить свою жизнь, своё поведение и измениться к лучшему. Наоборот, получившие срок, например, за экономические преступления, видят, как на их глазах процветает коррупция, как вымогаются деньги и закрываются глаза на нарушения. От этой несправедливости человек становится замкнутым и озлобленным. Тюрьма в Туркменистане – это место, где любой заключенный является просто дойной коровой», — говорится в письме родственников одного из осужденных.