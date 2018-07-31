Мансура Мингелова отправляют обратно в колонию, не излечив туберкулез

Сегодня ночью по туркменскому времени активиста за права белуджей Мансура Мингелова намереваются этапировать из больницы для осужденных назад в колонию строгого режима LB-K/11. Напомним, в больницу М. Мингелов попал в тяжелом состоянии. Там ему диагностировали туберкулез.

Семью активиста всячески ограждают от общения с ним. Персонал больницы признается, что прокурор города наложил запрет на свидания родных с Мансуром и передач для него, несмотря на то, что больному требуются специфическая диета и медицинские препараты. Все это в больнице недоступно.

«Чем меньше свиданий, тем лучше будет для вас», — сказал прокурор руководству больницы для заключенных MR-B/15.

На протяжении чуть более месяца, что активист находится в больнице, ему два раза откачивали жидкость из плевральной полости, после чего ему становилось немного легче: спадала температура тела, он мог есть и передвигаться. Однако руководство больницы неохотно берется за лечение борца за права белуджей.

После первой откачки жидкости его лечащего врача Агаджана внезапно отправили работать в Дашогузский велаят. После этого на протяжении более двух недель семья Мингелова добивалась назначения нового врача.

Сегодня, 31 июля, стало известно о решении срочно этапировать Мансура Мингелова обратно в колонию строгого режима. Недолеченного человека собираются отправить туда, где он и приобрел тяжелую болезнь.