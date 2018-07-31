Сегодня ночью по туркменскому времени активиста за права белуджей Мансура Мингелова намереваются этапировать из больницы для осужденных назад в колонию строгого режима LB-K/11. Напомним, в больницу М. Мингелов попал в тяжелом состоянии. Там ему диагностировали туберкулез.
Семью активиста всячески ограждают от общения с ним. Персонал больницы признается, что прокурор города наложил запрет на свидания родных с Мансуром и передач для него, несмотря на то, что больному требуются специфическая диета и медицинские препараты. Все это в больнице недоступно.
«Чем меньше свиданий, тем лучше будет для вас», — сказал прокурор руководству больницы для заключенных MR-B/15.
На протяжении чуть более месяца, что активист находится в больнице, ему два раза откачивали жидкость из плевральной полости, после чего ему становилось немного легче: спадала температура тела, он мог есть и передвигаться. Однако руководство больницы неохотно берется за лечение борца за права белуджей.
После первой откачки жидкости его лечащего врача Агаджана внезапно отправили работать в Дашогузский велаят. После этого на протяжении более двух недель семья Мингелова добивалась назначения нового врача.
Сегодня, 31 июля, стало известно о решении срочно этапировать Мансура Мингелова обратно в колонию строгого режима. Недолеченного человека собираются отправить туда, где он и приобрел тяжелую болезнь.
Один комментарий к записи «Мансура Мингелова отправляют обратно в колонию, не излечив туберкулез»
Сколько можно? Отпустите уже бедного человека на волю! Не виновен же! Что нужно сделать, что бы активист вышел на свободу? Дональд Трамп, помоги!!! Путин, введи войска!!! Спасите от этого кровожадного тирана Бердымухаммедова!!!