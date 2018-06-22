ТУРКМЕНСКИЙ АКТИВИСТ В ТЮРЬМЕ НА ГРАНИ СМЕРТИ

Туркменский гражданский активист Мансур Мингелов (на фото) находится при смерти в санитарной части колонии LB-K/11 города Сейди Лебапского велаята, врачи колонии не оказывают ему медицинскую помощь. Об этом АНТ стало известно от родственников М. Мингелова, которые не далее как вчера ездили его навещать.

Состояние здоровье туркменского активиста ухудшилось примерно 10 июня, когда он с высоким давлением и болями в сердце попросил о госпитализации в санчасть.

Его положили туда на три дня, однако за все это время не давали никаких лекарств и не делали уколов. Прибывшие на суточное свидание родственники были вынуждены тут же поехать в город за необходимыми медицинскими препаратами. Спустя три дня М. Мингелова перевели обратно в общую зону.

Вчера, 21 июня, родные снова навестили Мансура в колонии и вновь обнаружили его в санчасти. До этого он 5 дней пролежал на скамейке на кухне, потому что врачи отказывались без денег брать его в палату.

«От Мансура остались лишь кожа да кости, — написали его близкие. – При нас температура его тела поднялась до критического 41 градуса, но врачи к нему даже не подошли, не говоря уже о принятии каких-то мер. Такое впечатление, что они просто хотят и ждут его смерти…»

О диагнозе М. Мингелова неизвестно, медики отказываются отвечать на вопросы. После проведенной в 2014 году 19-дневной голодовки у активиста стали отказывать ноги. Он не мог долго стоять, сразу пытался сесть на пол или на землю, без посторонней помощи вновь не мог подняться.

И это далеко не первый случай умышленно халатного, преступного отношения надзирателей и врачей этой колонии к осужденным. 26 сентября прошлого года у заключенного Алланазара Кадыровича Ярмамедова (1971 г.р.) резко ухудшилось самочувствие, появились спазмы и боли в области груди и живота. Срочно вызвали медбрата, который, осмотрев заключенного, посоветовал ему пойти в санчасть и обратиться к врачу. Следует отметить, что санчасть в этой колонии расположена в административной зоне, и чтобы туда попасть, заключенным нужно с разрешения надзирателя пройти через внутренние ворота. Дойдя до ворот, осужденный обратился к надзирателю с просьбой вызвать медиков с носилками, так как к тому моменту он уже не мог самостоятельно передвигаться. Однако надзиратель не только никого не вызвал, а более того, закрыл ворота перед носом А. Ярмамедова, приказав ему убираться.

«Даже если сдохнешь здесь, в санчасть ты не попадешь!» — сказал он.

Минут через 20 прибежали медбрат с врачом и после словесной перепалки с надзирателем унесли еле дышащего осужденного в санчасть, где позже врачи диагностировали у него обширный инфаркт. Несмотря на критическое состояние осужденного, никто из врачей никаких действий не предпринял. Ситуацию спас военврач Бегенч Халназаров, который случайно зашел в процедурную и увидел на кушетке уже посиневшего А. Ярмамедова. На его вопрос, почему все бездействуют, врачи ответили, что у них нет лекарств. Тогда Б. Халназаров быстро пробежался по всем палатам и собрал необходимые лекарства у других пациентов, тем самым сумев спасти жизнь заключенного. Но, как оказалось, лишь на время. На следующий день в палату к больному заглянул начальник санчасти Х. Мамедов. Он сказал, что для дальнейшего лечения Ярмамедову нужно «раскошелиться». Осужденный ответил, что в данный момент не в состоянии решить вопрос, но пообещал вызвать родственников и оплатить все лечение, лишь бы ему не дали умереть.

Все последующие дни, вплоть до приезда родственников, товарищи осужденного по бараку были вынуждены биться буквально за каждую таблетку и ампулу для него. Когда близкие приехали, то вместе с лекарствами они привезли и деньги, увидев которые и начальник санчасти, и врачи изменили отношение к больному на более внимательное. Спустя две недели осужденного выписали из санчасти, однако ему требуется перевод в больницу-колонию MR-B/15, но для этого снова требуется платить, теперь уже «за путевку». Денег у осужденного больше нет, а значит, он вынужден «лечиться» в бараке.

Об этой истории редакции АНТ рассказал бывший осужденный этой колонии, вышедший на свободу в 2018 году.

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Мансур Мингелов – этнический белудж из Марыйского велаята, известен тем, что отстаивал права своих соплеменников в Туркменистане. Впервые его арестовали 6 июня 2012 года в связи с уголовным делом с участием его брата, точнее, на следующий день после ареста последнего. В течение 15 суток М. Мингелов в принудительном порядке находился в региональном центре реабилитации от наркозависимости, однако пребывание его там было связано не с лечением от наркозависимости — Мансур наркотики никогда и не употреблял, — а для того, чтобы зажили следы от нанесенных ему 6 июня побоев. За эти 15 дней, проведенных в диспансере, ему дважды пытались подкинуть наркотики, и была попытка обманом получить его подпись на чистом листе бумаги.

22 июня 2012 года, не найдя в его действиях состава какого бы то ни было преступления, М. Мингелова отпустили. Находясь на свободе, он обратился в Генеральную прокуратуру и к президенту Туркменистана с жалобой на избиение и применение к нему пыток сотрудниками Государственной службы охраны безопасности здорового общества (бывшая Служба по борьбе с наркотиками). Кроме того, между 25 июня и 2 августа того же года, то есть до своего очередного ареста, Мансур провел сбор и затем задокументировал 11 случаев пыток и жестокого обращения в отношении других белуджей в Марыйском велаяте. Записав собранную информацию на компакт-диски, он отправил их в посольство США в Ашхабаде, в представительство ОБСЕ, а также в Генеральную прокуратуру.

В сообщениях разных людей о пытках содержались утверждения о том, что сотрудники правоохранительных органов дробили задержанным кости с помощью стамесок, оттягивали плоскогубцами мошонку, применяли электрошокер, а также избивали задержанных ножками от стульев и пластиковыми бутылками.

Именно разоблачение преступлений туркменских наркополицейских и послужило причиной повторного ареста М. Мингелова. За пять дней было сфабриковано уголовное дело, в котором имелось множество неразрешенных противоречий и нестыковок, однако суд признал Мингелова виновным в контрабанде наркотиков, изготовлении порнографии и вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и назначил ему наказание в 22 года лишения свободы.

О судьбе Мансура Мингелова широкой общественности стало известно в апреле 2014 года, когда правозащитная организация «Международная Амнистия» выступила в защиту туркменского заключенного, призвав мировое сообщество оказать давление на власти Туркменистана, чтобы предотвратить его незаконное возвращение в тюрьму «Овадан-Депе», где ранее его регулярно избивали.

В знак протеста несправедливости наказания, уже находясь в колонии, Мингелов объявил бессрочную сухую голодовку, чем привлек внимание международных правозащитных организаций. Его имя было включено в пресс-релизы и отчеты «Международной амнистии», Государственного департамента США и других.