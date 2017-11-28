Мансуру Мингелову исполнилось 43 года

24 ноября Мансуру Мингелову, осужденному на длительный срок тюремного заключения этническому белуджу, за судьбой которого пристально следят «Альтернативные новости Туркменистана» и другие международные правозащитные организации, исполнилось 43 года. М. Мингелов уже седьмой год отбывает наказание по сфабрикованному уголовному делу. Всего же мужчине отмерили этих лет 22.

Напомним коротко историю Мансура. Причиной его ареста, а затем и осуждения на длительный срок стало разоблачение им преступлений туркменских наркополицейских, применение ими пыток к подследственным. В июне и августе 2012 года Мансур задокументировал 11 случаев пыток и жестокого обращения с белуджами в Марыйском велаяте. Записав собранную информацию на компакт-диски, он отправил их в посольство США в Ашхабаде, в представительство ОБСЕ в Ашхабаде, а также в Генеральную прокуратуру. Власти не могли ему этого простить и подвергли уголовному преследованию.

В знак протеста несправедливости наказания, уже находясь в колонии, Мингелов объявил бессрочную сухую голодовку, чем привлек внимание международных правозащитных организаций. Его имя было включено в пресс-релизы и отчеты «Международной амнистии», Государственного департамента США и других.

После смерти в мае 2016 года старшего следователя Государственной службы охраны безопасности здорового общества (бывшая Служба по борьбе с наркотиками) Аймурата Тяджиева, известного многим в Туркменистане своей жестокостью, беспощадностью и применением пыток к подследственным, выяснилось, что именно он принял непосредственное участие и в уголовном преследовании Мансура Мингелова. В свое время именно он, Тяджиев, поставил свою подпись под следственным заключением Мингелова, чем, по сути, вынес ему приговор еще до суда…

По скудной информации, которую мы получаем из колонии, где отбывает наказание Мансур, самочувствие его оставляет желать много лучшего. В свое время здоровье его подорвала «сухая» голодовка, то есть без воды, очень жесткая. У мужчины проблемы с ногами, то ли артрит, то ли артроз, что ни то, ни другое не есть хорошо. Понятно, что спустя 16 лет, которые еще предстоит отбыть М. Мингелову, здоровье его лучше не станет. АНТ призывают власти Туркменистана пересмотреть дело этнического белуджа и принять, наконец, законное решение, освободив невиновного человека от дальнейшего отбытия незаслуженного наказания.

А самого Мансура, несмотря ни на что, хочется поздравить с днем рождения, пожелать ему силы духа, надежды и веры. Друг, мы помним о тебе и при каждом возможном случае напоминаем об этом всем и каждому, кто может повлиять каким-либо образом на твою ситуацию.