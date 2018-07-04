Активиста Мансура Мингелова перевели в больницу для осужденных

Вечером 26 июня туркменского активиста, борющегося за права белуджей, Мансура Мингелова, осужденного на длительный срок по ложным обвинениям, этапировали в больницу для заключенных MR-B/15 в поселке Мары ГРЭС. Там врачи на основе анализов и рентгеновского снимка грудной клетки диагностировали ему туберкулез.

22 июня «Альтернативные новости Туркменистана» сообщили о резком ухудшении состояния здоровья М. Мингелова в колонии строго режима LB-K/11 в г. Сейди. Заключенный жаловался на высокую температуру и артериальное давление, на слабость и боли в области сердца. Врачи санчасти отказывались без денег помещать его в палату и лечить, ссылаясь на отсутствие медикаментов.

Родственники Мингелова привезли требуемые лекарства, однако лучше ему не становилось, в частности, температура тела держалась на отметке 40-41 градус.

После перевода в тюремную больницу и постановки диагноза у Мансура выкачали около полулитра жидкости из плевральной полости, и только после этого температура спала до 38-39 градусов. Мансур начал немного есть, хотя до этого аппетита не было вообще. За короткое время он сильно похудел, от него, по словам родственников, «остались кожа да кости»… Врачи намерены регулярно выкачивать жидкость из плевральной полости. Состояние пациента в настоящее время характеризуется как средней тяжести.

Несмотря на перевод в больницу и небольшое улучшение его состояния, отношение персонала к Мансуру Мингелову, да и к другим пациентам, оставляет желать лучшего. Второго июня родственники Мингелова привезли необходимые лекарства: антибиотики, раствор для капельницы, антигистаминные препараты, витамины группы B, а также одноразовые перчатки. По правилам учреждения, лекарства от родственников сначала поступают в местную аптеку, а потом передаются под роспись лечащему врачу. Однако лекарства до Мансура дошли не сразу.

Сегодня, 4 июля, родственники зашли в аптеку и обнаружили провизора, лежащего на диване и смотрящего телевизор, а рядом – тот самый пакет с лекарствами для Мингелова. На вопрос, почему медикаменты до сих пор не переданы по назначению, аптекарский работник вскочил, стал оправдываться, мол, все передал. Проверив журнал, обнаружил, что на самом деле ничего не передал. Он тут же начал звонить врачу, чтобы тот пришел и забрал…

СПРАВКА: Мансур Мингелов – этнический белудж из Марыйского велаята, известен тем, что отстаивал права своих соплеменников в Туркменистане. Впервые его арестовали 6 июня 2012 года в связи с уголовным делом с участием его брата, точнее, на следующий день после ареста последнего. В течение 15 суток М. Мингелов в принудительном порядке находился в региональном центре реабилитации от наркозависимости, однако пребывание его там было связано не с лечением от наркозависимости — Мансур наркотики никогда и не употреблял, — а для того, чтобы зажили следы от нанесенных ему 6 июня побоев. За эти 15 дней, проведенных в диспансере, ему дважды пытались подкинуть наркотики, была попытка обманом получить его подпись на чистом листе бумаги.

22 июня 2012 года, не найдя в его действиях состава какого бы то ни было преступления, М. Мингелова отпустили. Находясь на свободе, он обратился в Генеральную прокуратуру и к президенту Туркменистана с жалобой на избиение и применение к нему пыток сотрудниками Государственной службы охраны безопасности здорового общества (бывшая Служба по борьбе с наркотиками).

Кроме того, между 25 июня и 2 августа того же года, то есть до своего очередного ареста, Мансур провел сбор и затем задокументировал 11 случаев пыток и жестокого обращения по отношению к другим белуджам в Марыйском велаяте. Записав собранную информацию на компакт-диски, он отправил их в Генеральную прокуратуру, представительство ОБСЕ и в посольство США в Ашхабаде.

В сообщениях разных людей о пытках содержались утверждения о том, что сотрудники правоохранительных органов дробили задержанным кости с помощью стамесок, оттягивали плоскогубцами мошонку, применяли электрошокер, а также избивали задержанных ножками от стульев и пластиковыми бутылками.

Именно разоблачение преступлений туркменских наркополицейских и послужило причиной повторного ареста М. Мингелова прямо на выходе из здания посольства США. За пять дней было сфабриковано уголовное дело, в котором имелось множество неразрешенных противоречий и нестыковок, однако суд признал Мингелова виновным в контрабанде наркотиков, изготовлении порнографии и вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года.

О судьбе Мансура Мингелова широкой общественности стало известно в апреле 2014 года, когда правозащитная организация «Международная Амнистия» выступила в защиту туркменского заключенного, призвав мировое сообщество оказать давление на власти Туркменистана, чтобы предотвратить его незаконное возвращение в тюрьму «Овадан-Депе», где ранее его регулярно избивали.

В знак протеста несправедливости наказания, уже находясь в колонии, Мингелов объявил бессрочную сухую голодовку, чем привлек внимание международных правозащитных организаций. Его имя было включено в пресс-релизы и отчеты «Международной амнистии», Государственного департамента США и других.

В мае 2016 года скончался «оборотень в погонах» Аймурат Тяджиев – бывший старший следователь службы по борьбе с наркотиками, принимавший непосредственное участие в фальсификации дела против Мансура Мингелова.

«Альтернативные новости Туркменистана» призывают власти страны помиловать Мансура Мингелова и обеспечить ему профессиональное лечение от туберкулеза и других серьезных заболеваний, которые он приобрел за 6 лет незаслуженного пребывания в заключении.