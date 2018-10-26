«Для вас Бог, закон и Президент – это я!» Как замначальника туркменской колонии обращается с заключенными 

Сердар Ахунов – заместитель начальника туркменской колонии особого режима AH-K/3 (под №1 на фото, находится в местечке Овадан-Депе, через дорогу от печально известной тюрьмы) возомнил себя вершителем судеб десятков осужденных нетитульной нации, в основном, белуджей.

Его действия иначе чем самоуправством и самовластием назвать нельзя. Националистические убеждения и методы работы, граничащие с фашистскими, вызывают удивление даже у его непосредственного руководителя – начальника этого спецучреждения Бегенча Сахетлиева.

Больше всего Ахунов презирает белуджей, персов и афганцев, открыто заявляя, что ему дали добро «сверху» всячески гнобить представителей этих нацменьшинств, что он с успехом и делает. Как признается сам Сердар Ахунов, его цель – не дать осужденным белуджам дожить до окончания их и без того немалых сроков.

Вышедшие на свободу осужденные сообщают, что у белуджей, как и у других нацменьшинств, включая аймаков и нохурцев, нет никакой поддержки вне тюремных стен ни в одной из структур власти. Субэтносов аймаков, которых люди с националистическими наклонностями именуют не иначе как «полутуркменами» или «недотуркменами», не встретишь ни в одном чиновничьем кабинете, а потому с ними можно делать всё, что угодно, никто за них не заступится.

В колонии AH-K/3 представители нацменьшинств лишены всего того, что положено по закону каждому осужденному, в частности, им произвольно отменяют календарные свидания с родственниками, проявляют дискриминацию при назначении бригадирами, помощниками отрядных, работниками в столовой. По малейшему поводу замначальника Сердар Ахунов может назначить коллективное наказание всем белуджам. Например, держать их на солнцепеке перед штабом 5-6 часов. Его принцип – один за всех и все за одного.

Одним из «злостных нарушений» заключенного белуджа считается двухдневная щетина или слегка обросшая волосами лысина. По свидетельствам бывших заключенных этой колонии, С. Ахунов непредсказуем, и никогда не знаешь, что от него можно ожидать в следующий момент. Например, он «копит» свои замечания в личных делах белуджей, чтобы потом, достаточно «накопив», отправить их через дорогу – в крытую тюрьму AH-T/2. Каждому он обещает минимум год к своему основному сроку.

Начальник колонии особого режима не разделяет националистических убеждений и методов работы своего заместителя и иногда открыто противостоит Сердару Ахунову. Однако у зама, не так давно направленного сюда из Ашхабада и не откуда-то там, а из самого Департамента исполнения наказаний, — остались покровители в этом ведомстве, разделяющие его взгляды и закрывающие глаза на его откровенные притеснения белуджей и других заключенных нетитульной нации. Сердар Ахунов был понижен в должности до заместителя начальника колонии за некое происшествие, допущенное по его вине, однако он не был уволен из МВД. Именно связи в ДИН и позволяют Ахунову творить беззаконие и перепрыгивать через голову своего непосредственного руководителя.

Угрозы со стороны осужденных и их родственников пожаловаться на его поведение, сходное с геноцидом, самому президенту, замначальника воспринимает с усмешкой: «Для вас Бог, закон и Президент – это я!».

АНТ уже поднимали тему отношения руководителей туркменских исправительных учреждений к представителям белуджей. То, о чем рассказывалось в 2016 году, не только не меняется спустя более двух лет, но становится лишь хуже. Редакция АНТ считает, что президент Гурбангулы Бердымухамедов как верховный главнокомандующий и гарант Конституции Туркменистана обязан инициировать проверку в ДИН и в конкретном исправительном учреждении, чтобы остановить творимый произвол в отношении национальных меньшинств. Мы убеждены, что заключенные – это прежде всего люди, граждане Туркменистана, какие бы преступления они не совершили.