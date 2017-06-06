Туркменские исправительные колонии увеличивают свою вместимость

На территории колонии строгого режима MR-K/16 города Байрамали появились новые корпуса бараков. Вновь построенные объекты исправительно-трудового учреждения можно разглядеть на снимках из космоса, один из которых был сделан в 2014 году, а другой – буквально на днях.

По сведениям читателей АНТ, побывавших в марте-апреле текущего года на свидании со своими отбывающими наказание в Байрамали родственниками, при строительстве новых корпусов, и особенно во время отделочных работ, широко использовался труд самих заключенных. За работу им на лицевой счет перечисляли деньги, которые (в виде чеков) можно было отоварить в магазине колонии.

Осужденные, работавшие на стройке, говорят, что построенные бараки могут принять дополнительно до 1000 человек. Расширение колонии началось в 2014 году.

Появление 6 новых корпусов и других вспомогательных зданий на территории колонии также подтверждает источник АНТ в Департаменте исполнения наказаний (ДИН) МВД Туркменистана. По его словам, спецучреждения регулярно пополняются новыми заключенными не только в Байрамали, но и в других регионах, где содержатся осужденные. Так, новые помещения и пристройки к ранее имевшимся баракам построены и уже заполнены осужденными в городах Мары, Сейди, Теджен и Туркменабад. Колония для осужденных женщин в городе Дашогузе в 2013 году была целиком переведена на территорию этрапа имени Гурбансолтан-эдже (бывший Йыланлынский район), где открылась колония нового образца. На ее проектирование и строительство из государственного бюджета было выделено 812 миллионов манатов, или около 287 миллионов долларов.

Строительство новых жилых корпусов власти связывают с заботой об улучшении условий содержания лиц, отбывающих наказание по приговору суда. Однако источник АНТ в структуре МВД Туркменистана утверждает, что создание новых мест в колониях связано с ростом общей преступности в стране, а также с увеличением числа осужденных по религиозным мотивам или за якобы связи с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом.

«Многие осуждены за преступления, которые не подпадают под ежегодное помилование в честь Ночи всемогущества месяца Ораза или амнистию, приуроченную к тому или иному государственному празднику», — сказал источник в МВД.

По его словам, с октября 2016 и по февраль 2017 года, то есть за 5 месяцев, президент три раза подписывал документы о помиловании и освободил от дальнейшего отбывания наказания 1912 человек. Однако за этот же период в места лишения свободы этапом доставлено в два раза больше новых осужденных.

«В течение года акты помилования объявляются в Туркменистане не один раз, но не всегда они продиктованы милосердием, принципами гуманизма и всепрощения, часто истинной причиной является насущная необходимость освободить «сидячие» места в колониях, ведь правоохранительная и судебная системы работают беспрерывно», — утверждает источник АНТ.

По некоторой информации, в настоящее время готовятся списки осужденных, подлежащих помилованию в честь Ночи всемогущества. О численности ничего не сообщается.