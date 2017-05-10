Иран сделал Туркменистану последнее предупреждение перед подачей иска в международный арбитраж

Иран завершил подготовку искового заявления в Международный арбитражный суд в отношении Туркменистана за нарушения условий договора о поставках природного газа, заключенного в 1997 году сроком на 25 лет.

Об этом 8 мая 2017 года сообщил журналистам управляющий директор Иранской национальной газовой компании Хамид Реза Араки.

За время действия договора Туркменистан несколько раз прекращал подачу газа в Иран, требуя пересмотра цены, причем делал это зимой, когда в северных районах Ирана, являющихся основными потребителями туркменского газа, устанавливалась морозная погода.

«Иран предъявляет претензии по трем пунктам: цена на газ, ущерб, который они нанесли нам, прервая поставки в зимний период, и собственно качество поставляемого газа. Мы закончили подготовку документов для обращения в Международный арбитражный суд и уведомили туркменскую сторону», — цитирует Араки иранское информационное агентство «Шана».

В то же время было отмечено, что Иран не будет настаивать на судебном разбирательстве, если Туркменистан признает справедливость претензий и пойдет на уступки в переговорах.

Источник: Гундогар