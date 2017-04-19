После публикаций в СМИ «Туркменгаз» выплатил долг китайской компании

11 апреля появилась новость, что государственный концерн «Туркменгаз» уже два года не выплачивает долг в размере $2 451 000 китайской компании за поставку в 2015 году двух маневровых локомотивов.

Чтобы взыскать долг китайская компания, по данным Альтернативных новостей Туркменистана (АНТ), обратилась за помощью к юридической компании CIS Debt Recovery Solutions, которая «успешно оказывает услуги по взысканию долгов в России и СНГ».

Редакция ХТ связалась со старшим советником компании Тарасом Копием, который рассказал, что в течение полугода они пытались взыскать долг различными способами и даже обращались к партнерам «Туркменгаза» по проекту ТАПИ. 19 апреля, спустя неделю после появления новости на сайтах, долг был погашен.

«Я так понимаю, что информация о большом долге дошла до высшего руководства страны. Сегодня утром китайская компания уведомила наших юристов, что долг выплачен», — сообщил Тарас Копий.

Отметим, что это не первый случай, когда Туркменистан погашает задолженность после публикаций информации о долгах в СМИ.

14 сентября 2016 года Росавиация сообщила СМИ, что 19 сентября аэронавигационное обслуживание рейсов «Туркменховаёллары» в воздушном пространстве РФ будет прекращено из-за долгов компании перед подведомственной ГК по ОрВД. Через два дня после сообщения долг был погашен.

16 декабря прошлого года самолет туркменской государственной авиакомпании «Туркменховаёллары» не смог вылететь в Ашхабад из аэропорта Шарля де Голля, так как был арестован приставами за долги компании. Позднее этот долг также был выплачен.

Источник: Хроника Туркменистана