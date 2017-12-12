«Работая с туркменскими госкомпаниями, международные партнеры должны осознавать все риски»

После публикации в СМИ информации о долгах крупнейших туркменских государственных концернов их зарубежным поставщикам различного оборудования прошел уже почти месяц. Игнорирование запросов кредиторов вынуждает юристов обращаться с публичными заявлениями о неплатежеспособности туркменской стороны, а также сообщать об этом потенциальным и существующим партнерам Туркменистана. О сложившейся ситуации и дальнейших действиях «Альтернативные новости Туркменистана» поговорили со старшим советником международной юридической компании CIS Debt Recovery Solutions Тарасом Копий (на фото).

— 10 апреля и 19 ноября с.г. АНТ с вашей помощью приоткрыли завесу тайны того, что два крупнейших госконцерна Туркменистана — «Туркменгаз» и «Туркменнефть» фактически пребывают в состоянии дефолта. После этого информация о финансовом кризисе туркменской экономики приобрела эффект снежного кома. Но если в первый раз долг был возвращен практически сразу, то сейчас уже прошло достаточно много времени, но денег вашему клиенту так и не выплатили. С чем вы это связываете?

— Вопрос очень хороший, но однозначного ответа не существует. С одной стороны, «Туркменнефть» ежемесячно продает значительную часть нефти на внушительную сумму компаниям из Азербайджана. Помимо этого, огромные деньги инвестируются государством в развитие «Туркменгаза» и [туркменского участка газопровода] ТАПИ. Конечно же, имеют место быть регулярные сообщения в официальных СМИ о стремительно развивающейся экономике, эпохе процветания и прочие заявления об улучшении экономики. Инвестировали средства в Азиаду, построили гольф-поля, и подобные проекты еще впереди.

Что мы имеем с другой стороны? «Туркменнефть» три года не выплачивает нашему клиенту $8,5 млн. за оборудование, которое должно на 10-20% повысить количество добываемой нефти. Против этой компании открыты дела в Китайском страховом концерне, так же, как и против «Туркменгаза». Кредитный рейтинг этих туркменских госконцернов в Китае равен нулю, а значит они в одном «черном» списке вместе с неудачниками и мошенниками. Все чаще к нам обращаются кредиторы со всего мира и сообщают о наличии долгов концернов. На сегодняшний день общая известная нам сумма задолженностей компаний нефтегазового сектора Туркменистана составляет уже более 30 млн. долларов США.

На основании всего вышесказанного, мы можем с уверенностью констатировать, что столь крупную сумму возвращать нашему клиенту руководство ГК не имеет желания. Например, за последние три года они могли платить хотя бы по тысяче долларов в месяц, но они и этого не сделали. При этом от долга они никогда не отказывались, но лишь обещают заплатить «в течении ближайшего времени». Они так обещали в 2013, 2014 и 2015 годах, а по факту ничего не сделали.

С другой стороны, если у них действительно ноль на счетах, то этот факт уже сам по себе — крупная финансовая катастрофа. Как так могло произойти? Куда деваются деньги с продажи нефти? Как они вообще работают с нулями на своих счетах? Как они обеспечивают нормальную работу компании без денег? Очевидно, что под стратегические нужды найти средства они могут, только вот, похоже, оплата долгов иностранным поставщикам далеко не первоочередная цель. Раз так, то мы делаем все возможное и распространяем информацию о дефолте концернов, чтобы другие компании не попали в ту же ситуацию, что и наш клиент.

— 9 декабря президент Туркменистана заявил, что Стабилизационный фонд страны обладает «достаточным количеством средств», но конкретных цифр не назвал. При этом он отметил, что «в следующем году будет продолжено масштабное строительство новых дорог, жилых домов, школ и других объектов. Дальнейшее развитие получат отрасли энергетики, нефтегазовая промышленность»…

— Сама формулировка «достаточное количество средств» уже нас пугает. Если их достаточно, то почему в стране проблемы с продовольствием? Почему существуют банковские ограничения? Почему повысили оплату за детские сады в 10 раз? Почему отменили льготы? Очевидно, что средств недостаточно, и экономика находится в плачевном состоянии. Государственные предприятия, которые формируют бюджет страны, не в состоянии рассчитаться со своими иностранными партнерами. Следовательно, заявление не соответствует действительности. Как тогда можно оплачивать строительство дорог или инвестировать в нефтегазовую промышленность? Если только они опять не закажут товары/услуги по 10-30%-ной предоплате и не будут платить остаток еще несколько лет, как и произошло с нашим клиентом. Но, например, с китайскими компаниями они так уже не смогут по причине своего «нулевого» финансового рейтинга. Значит, будут искать средства в других странах, и это еще одна причина, почему очень важно уведомить весь мир о существующей ситуации.

— Ваша фирма уже информировала многие зарубежные правительства и компании о ситуации, в которую попал ваш клиент. 4-5 декабря в Ашхабаде прошел туркмено-австрийский бизнес-форум, на котором было, в частности, заявлено о создании в Туркменистане всех условий для эффективной деятельности зарубежных компаний, о благоприятных инвестиционных возможностях этой страны. Будете ли связываться с австрийскими властями и компаниями и какую альтернативную картину вы им представите?

— Конечно будем! Разве у нас есть выбор? Важно понимать, что долг 8,5 млн. перед нашим клиентом — это не просто невыплата денег. Поставщик оборудования, I.C. Intercomplect Ltd., понес огромные финансовые потери, они были вынуждены отменить премии сотрудникам, а часть сотрудников и вовсе сократить. Естественно, по вине «Туркменнефти» они потеряли доверие своих партнеров, их репутация пострадала, прибыль они явно уже не получат и сейчас пытаются закрыть хоть часть своих потерь за счет возврата долга. Почему честные, добросовестные контрагенты должны страдать из-за таких компаний, как «Туркменнефть» и «Туркменгаз»?

По этой причине мы связываемся со всеми известными нам партнерами, контрагентами, клиентами и конкурентами этих концернов. Мы также делаем акцент на потенциальных партнерах и предпринимаем все возможное, чтобы сообщить им о существующей ситуации, некомпетентности руководства государственных предприятий и последствиях сотрудничества с ними. Очевидно, что участники туркмено-австрийского форума не исключение, и мы свяжемся с ними в самое ближайшее время.

Ежедневно мы проводим расследования по деятельности «Туркменнефть» и «Туркменгаз», находим компании, которые с ними работают или планируют это делать, а также новых кредиторов. Список таких компаний пополняется с каждым днем, и мы намерены связаться со всеми. Люди должны знать реальную ситуацию и предвидеть все риски. Конечно же, ТАПИ тоже не исключение, и мы вновь обращаемся к ним. Причем не только к компаниям-участникам, но и в профильные министерства в Афганистане, Пакистане и Индии. Мы также ищем все компании и финансовые организации, которые принимают участие или финансируют строительство трубопровода. Все они должны знать, что их многомиллионные вложения под большой угрозой!

— 8 декабря Г.Бердымухамедов вынес серьезные взыскания ряду высокопоставленных государственных чиновников, среди которых председатель Центрального банка Аннадурдыев и председатель Государственного концерна «Туркменнефть» Хаджиев. Считаете ли Вы, что причиной послужил тот факт, что информация о невыплаченных долгах дошла до первого лица государства?

— Да! Мы уверены в том, что наша компания сыграла в этом большую роль. Информация о дефолте, предоставленная нами, была опубликована более чем в 8 СМИ, в различных соцсетях. Подробности неплатежеспособности государства распространяются по Туркменистану, Средней Азии и ближайшему зарубежью.

Важно отметить еще и то, что ранее мы обращались абсолютно во все министерства, государственные органы, банки и предприятия Туркменистана. Мы уведомили их о существующей ситуации во всех подробностях. Нет никаких сомнений в том, что уже все чиновники страны знают о долгах «Туркменнефти» и «Туркменгаза».

Теперь вся эта информация дошла и до высшего руководства страны, а значит, они должны найти смелость принять правильное решение и закрыть вопрос задолженности перед нашим клиентом. Очевидно, что глава страны в состоянии повлиять на этот вопрос, и другого выхода, кроме как заплатить, нет.