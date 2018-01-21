В курсе ли президент, чем закончилось его распоряжение?

В апреле 2013 года интернет-газета Turkmenistan.ru, ссылаясь на пресс-службу главы государства, сообщила, что на заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому ГК «Туркменнефть» должен закупить у I.C. Intercomplect Ltd. оборудование для изучения и освоения нефтегазовых и газоконденсатных месторождений. Контракт на закупку четырёх передвижных комплексов для изучения и освоения нефтегазовых и газоконденсатных месторождений и лабораторного оборудования «Chandler PVT 3000 GL» для анализа движения потока флюидов был заключен, и поставка состоялась.

Новое оборудование должно было в итоге увеличить количество добываемой нефти на 10-20%, однако, по состоянию на сегодняшний день, пуско-наладочные работы все еще не выполнены. О том, почему концерн не добывает больше нефти, а, соответственно, и не зарабатывает больше денег в бюджет, «Альтернативные новости Туркменистана» поговорили с Тарасом Копий, старшим финансовым советником юридической компании CIS Debt Recovery Solutions. Эта компания представляет интересы поставщика оборудования — I.C. Intercomplect Ltd.

— Правильно ли мы понимаем, что эпопея с долгами концерна все еще продолжается? Как руководство компании реагирует на ситуацию в целом?

ГК «Туркменнефть» все еще не заплатил за поставленное им оборудование, общая сумма задолженности составляет $8,360,232.25 основного долга + $180,678.30 пени = $8,540,910.55. Несмотря на то, что они уже три года не платят, мы не требовали изначально покрыть сразу всю сумму. Мы направили руководителю концерна письмо с предложением урегулировать проблему путем переговоров, без суда, и предложили график еженедельных платежей. Если бы концерн следовал этому графику, то вся сумма была бы оплачена уже к концу 2017 года.

Тем не менее, ГК «Туркменнефть» за три года не произвел ни одного платежа, лишь давал пустые обещания и пытался всячески избегать поставщика, а потом и нас. Что касается их реакции на ситуацию, то по этому поводу можно вообще анекдоты сочинять. С конца сентября мы отправили руководству ГК более 19 писем, и знаете, сколько раз они предоставили нам ответ? Один раз в начале октября минувшего года. Мало того, что они игнорируют нас, так они еще и нарушают правила документооборота, закреплённые в законе, согласно которому они попросту обязаны давать ответ на все обращения. Дело даже не в этом ответе (документ прилагается), а в том, что государственный концерн был не в состоянии сделать сканированную копию письма целиком! Нам прислали первую страницу, а потом мы потратили еще неделю на то, чтобы в конце концов получить вторую страницу! Вы можете себе такое представить?! Мы требуем оплатить больше $8,5 млн. за поставленное высокотехнологичное оборудование у людей, которые даже сканером не умеют пользоваться!

— Получается, что они игнорировали Вас с начала октября? Чем бы Вы могли объяснить подобное поведение?

Сначала мы подумали, что по какой-то причине они могут элементарно не получать наши письма. Впоследствии эта гипотеза полностью отпала, так как мы проверяли и подтверждали получение каждого нашего письма. В концерне нам сообщали, что наше обращение зарегистрировано и передано на ознакомление председателю правления, который, в свою очередь, передает его на исполнение финансовому директору – тому самому человеку, который как-то во время телефонного разговора оговорился, мол, их счета арестовала налоговая служба, и они не в состоянии вообще производить платежи. Если верить этому заявлению, то получается, что государственный концерн не платит налоги? Чем там тогда вообще занимаются председатель, его заместители и финансовый директор? Как они работают, заказывают товары и услуги из-за границы? Получается, что они заранее знают, что не смогут заплатить? Не похоже ли это уже на мошенничество?

Мы всегда имели возможность подтвердить получение наших писем вплоть до конца ноября. С того времени все наши звонки в приемную и канцелярию оставались без ответа. Нам удалось дозвониться представителю концерна около недели назад и знаете, что мы выяснили? Как оказалось, за электронную почту государственного концерна «Туркменнефть» — второй крупнейшей компании в стране, отвечает одна сотрудница, которая заболела, закрыла кабинет и ушла на больничный на 10 дней! Вы можете себе вообще представить подобную ситуацию в 21 веке?! Весь концерн лишился входящей электронной почты на 10 дней из-за того, что сотрудники не могли попасть в кабинет, в котором находился компьютер, на котором установлена электронная почта. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно…

— Что Вы планируете делать дальше?

Мы проводим расследование по всем компаниям нефтегазового сектора Туркменистана. Сейчас с помощью записей на таможне мы проверяем все концерны и пытаемся выяснить, какие компании из России и Китая поставили им любой товар в период с 2013 по 2017 годы. В ходе этой работы мы уже выяснили, что долги перед зарубежными поставщиками имеет еще один крупный государственный концерн страны. Когда у нас будет полный список поставщиков, мы начнем обращаться к каждому из них, чтобы выяснить, рассчитались ли перед ними государственные концерны за поставленный товар.

Этот шаг поможет нам выявить других кредиторов, которых, мы уверены, насчитывается огромное количество, и увидеть картину финансового кризиса нефтегазового сектора намного лучше. Например, за последние две недели с нами связались еще три компании из Китая и сообщили о долгах государственных компаний из Туркменистана. Если две недели назад мы говорили о том, что задолженность ГК «Туркменнефть» и ГК «Туркменгаз» составляет более $30 миллионов, то сейчас эта цифра уже больше $50 миллионов! Нам уже интересно, как эта сумма поменяется еще через две недели. А что откроется, когда мы найдем всех поставщиков этих и других концернов?..

Учитывая то, что непосредственно президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому ГК «Туркменнефть» должен был закупить у нашего клиента оборудование, то логично обратиться к нему напрямую. Ведь получается, что это именно он отвечает за возникшую ситуацию и последствия в целом. Мы уверены, что он в состоянии принять правильное решение, навести порядок в концерне, раз даже выговор его главе не помог, и мотивировать руководство выполнить свои договорные обязательства перед нашим клиентом. Если же даже президент не сможет найти силы решить проблему, то не стоит удивляться, что весь нефтегазовый сектор сейчас в таком плачевном состоянии. В этом случае, мы будем вынуждены продолжать расследование, искать новых кредиторов, всякий раз обнародовать новую информацию о проблемах концернов и, в конце концов, обращаться в суд, если так пожелает наш клиент.