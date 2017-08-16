Туркменистан вводит дополнительные меры безопасности в связи с Азиадой

В преддверии Азиады-2017, которая пройдет в Ашхабаде 17-27 сентября, власти Туркменистана вводят дополнительные меры безопасности. В редакцию АНТ попала копия письма таможенных властей Ирана (на персидском языке) в адрес управления международным терминалом «Баджигиран» на границе с Туркменистаном. В письме говорится, что, согласно информации таможенной службы соседней страны, в дни проведения Азиады туркменская сторона не будет разгружать и очищать поступающие грузы.

На практике же туркменская таможня уже ограничивает ввоз в страну некоторых товаров, например, автомобилей с целью продажи, строительных материалов. Тем не менее, ввоз продуктов питания и некоторой бытовой химии пока осуществляется без проблем.

Грузовые автомобили с регистрационными номерами Ирана и Турции уже почти как месяц не могут пересечь туркменскую границу. Если конечный получатель груза находится в Туркменистане, то иностранные водители перегружают товар в туркменские грузовики и отправляют их адресату, а сами возвращаются на базу. Транзитные фуры, следующие в Узбекистан и другие страны региона, вынуждены отправляться в другие пункты пересечения границы, что им совершенно не выгодно. Для их клиентов это означает повышение дорожных расходов и, соответственно, конечной стоимости перевозимого товара.

Ранее «Альтернативные новости Туркменистана» сообщали о том, что дипломатические представительства отказывают в выдаче на сентябрь въездной визы иностранным гражданам, даже если те намереваются приехать в Туркменистан с целью посетить могилы умерших родственников.

Однако это еще не все. Как сообщают источники АНТ в Ашхабаде, в столице дорожная полиция запрещает передвижение на собственном автомобиле по городу после 23 часов. Оказавшихся не в то время водителей штрафуют, а тех, кто возмущается, забирают в полицию, а машину – на штрафстоянку. Ранее запрет касался только водителей иногородних автомобилей, но теперь действует и в отношении жителей столицы.

«Полицейские на дорогах совсем потеряли разум: меня предупредили о штрафе за то, что мой пассажир высунул локоть в открытое окно», — сообщил редакции АНТ житель Ашхабада. В этот раз он отделался предупреждением, но в следующий раз его ждет штраф.

Предстоящие Азиатские игры легли большим бременем на плечи туркменистанцев. По сообщениям местных источников, работников бюджетной сферы уже заставляют приобретать билеты на Азиаду. В Лебапском велаяте с зарплаты работников управления железнодорожным транспортом вычитают 50 манатов на билет на Азиаду. Жители столицы в связи с предстоящими Играми столкнулись с массой проблем: от уничтожения домашних животных до принудительного выселения и сноса их жилой собственности.

Международные правозащитные организации не раз высказывались по поводу нарушения прав человека в связи с Играми. Неугодных лиц — независимых журналистов и гражданских активистов, власти страны запугивают или сажают в тюрьмы по сфабрикованным делам. В тюрьмах Туркменистана томятся десятки осужденных по политическим мотивам, но власти отказываются даже говорить, живы они или нет.

Пока этот материал готовился к публикации, 15 августа президент Туркменистана провел внеочередное заседание совета безопасности Туркменистана. На нем, в частности, было сказано, что «на период [проведения Игр] все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы […], что границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, усиливается таможенный контроль. В связи с установленным порядком принимаются и другие меры, в частности, в целях обеспечения безопасности проведения предстоящих Игр, разрешения на въезд в страну и выезд за рубеж будут даны лицам по вопросам частного и социального характера, а также для участия в ранее согласованных международных мероприятиях».