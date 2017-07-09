Сапармамед Непескулиев: 2 года в тюрьме

7 июля минула вторая годовщина задержания туркменского гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева – автора ряда материалов и фоторепортажей из Балканского велаята на социальную тему.

Ровно два года назад его арестовали якобы за хранение запрещенного в стране препарата трамадол, а затем в ходе закрытого заседания осудили на три года. Как сообщил позднее сокамерник С. Непескулиева Ерик Супушев, «процесс» проходил в присутствии лишь двух работников национальной безопасности, судья просто зачитал приговор и удалился.

Освободить С. Непескулиева призывали многие международные организации и правительства ряда стран, включая Комитет ООН по правам человека и Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Европейский Союз 2 марта этого года потребовал от Туркменистана полностью выполнять взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства, относящиеся к свободе выражения мнений и связанной с ней свободе СМИ. ЕС призвал власти страны немедленно освободить независимого журналиста и прекратить в отношении него уголовное преследование.

Однако Туркменистан продолжает настаивать на том, что С. Непескулиев вовсе не журналист, а «психологически неустойчивый» человек и что во время следствия ему была предоставлена юридическая помощь, хотя его сокамерник это отрицает.

Мы не забываем о судьбе нашего коллеги и вновь призываем власти Туркменистана освободить его из заключения. Мы также обращаемся с призывом к международному сообществу продолжать оказывать давление на руководство страны и требовать освобождения журналиста и других активистов, осужденных по политическим мотивам.