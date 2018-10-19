Туркменистан: Журналиста Сапармамеда Непескулиева атаковали камнями

Сегодня, 19 октября, примерно в 10:45 утра гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева забросали камнями в его родном Балканабаде. Это сделал один их трех неизвестных, следивших за Сапармамедом.

С момента освобождения из колонии в мае этого года журналист находится под круглосуточным наблюдением. Около его дома в одном из городских кварталов постоянно дежурят люди в штатском. Обычно они стоят недалеко от подъезда либо наблюдают из машины, но куда бы журналист ни направлялся – «наружка» всегда следует за ним.

Сегодня С. Непескулиев вышел из дома за продуктами. За ним тут же последовали двое парней, а третий – сидя в автомобиле «Тойота» (госномер AN4653BN). Сапармамед резко изменил направление и с включенной камерой пошел им навстречу.

«Они тут же развернулись и ринулись обратно, а я продолжал идти за одним из них и снимать», — сообщил он АНТ. Редакция располагает этим видео.

Внезапно парень в черной куртке и в темных очках на глазах стал подбирать с земли камни и бросать их в журналиста. К счастью, Непескулиеву удалось увернуться от прямых попаданий и не пострадать. Мужчина уверен, что за наружным наблюдением и сегодняшним нападением стоит министерство национальной безопасности, которое проводит свою работу чужими руками.

За день до этого С. Непескулиеву заблокировали сим-карту.

После освобождения журналист из-за ухудшения здоровья в результате пыток в тюрьме временно приостановил свою деятельность. Тем не менее, он активно выступает в соцсетях, и высказывает свою позицию в отношении тех или иных событий в Туркменистане. Сейчас он занят оформлением российского паспорта, недавно ему подтвердили наличие гражданства РФ. Редакция АНТ намерена известить российских дипломатов в Туркменистане о ситуации вокруг Непескулиева.

Летом 2015 года гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева осудили на три года по ложным обвинениям в хранении запрещенного в Туркменистане медицинского препарата трамадол. На самом же деле – за ряд материалов, а также фото- и видеорепортажи из Балканского велаята, свидетельствовавших о плачевном состоянии дорог, больниц и образовательных учреждений, нехватке питьевой воды.