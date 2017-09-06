Туркменистан: Пытки в полиции привели к двум смертям за 2 дня

Третьего сентября в полиции города Этрек Балканского велаята один задержанный вскрыл себе вены и скончался. Причиной суицида молодого человека стали нескончаемые пытки. Еще один задержанный умер в больнице Балканабада, не приходя в сознание. Об этом редакции АНТ сообщил очевидец, находившийся в это время в полиции Этрека.

«То, что пережил эти люди – а всего их было около 25-30 человек – это ужас. Я видел, как полицейские глумились над одним парнем лет 25-ти. Они сковали ему руки сзади, сняли с него брюки, скрутили, как они говорят, в трубочку его пенис, чтобы тот вошел в узкую горловину пластиковой бутылки (баклажки), а затем бутылку подвесили между ног несчастного. И с этой баклажкой заставили ходить целый день. Уже через некоторое время человек начинал испытывать адские муки в области гениталий. К концу дня боль становилась нестерпимой, поскольку баклажка наполнялась мочой и своей тяжестью оттягивала до разрыва сжатый пластиковой горловиной половой орган. В таком положении полицейские держали задержанного до тех пор, пока он не «признал» вину в совершении какого-то деяния и не заорал, что подпишет все бумаги», — сообщил очевидец.

Среди задержанных – в основном молодежь до 30-ти лет. Всех их подозревают в преступлениях, связанных с наркотиками. Однако, по утверждению источника, более половины задержанных «взяты с улицы». Людей заставляли оговорить себя в несовершенных преступлениях, подписать чистые листы, ну а тех, кто отказывался, пытали.

«В ИВС тесно и душно – кондиционера здесь никогда не было, в жару там невозможно находиться. Поэтому людей держали в коридоре помещения. Теснота и духота – сами по себе пытка. Но еще страшнее, когда тебя со связанными руками подвешивают так, что ты всем своим весом можешь доставать до пола только кончиками пальцев ног. Те, кто испытал эту пытку, хотели быстрее умереть. Повисишь в таком положении некоторое время и во всем признаешься, даже в том, чего ты не совершал. Наверное, во время войны и гестаповцы так не пытали людей, как это умеют и могут делать в отделе полиции Этрека», — сообщил источник.

Один из задержанных, не выдержав издевательств со стороны костоломов в форме сотрудников туркменской полиции, перерезал себе вены. Спасти бедолагу не удалось.

«Лишь после этого трагического случая все всполошились. Оставшихся в КПЗ узников 3 сентября в срочном порядке перевели в СИЗО Балканабада. Ни один из виновных в доведении задержанного до самоубийства полицейских на время проведения проверки не отстранен от работы. Дело замнут, наказания не понесет никто», — уверен источник.

Однако перевод арестантов из Этрека в Балканабад не гарантировал их безопасность. 5 сентября один из задержанных, также обвиненный в преступлении, связанном с наркотиками, в изоляторе полиции Балканабада подвергся пыткам электричеством с целью получения признательных показаний. Парень не признался ни в чем. Истязания продолжались несколько часов без перерыва. В итоге несчастного доставили в больницу в бессознательном состоянии, где он в 18 часов по местному времени скончался.

«Задержанные через своих родных платят полицейским дань за каждый день пребывания под стражей без пыток. С особым усердием мучают тех, с кого можно «срубить» деньги. Им сначала предъявляют ложное обвинение в торговле наркотиками или в «ваххабизме», а потом истязают разными способами до получения признательных показаний. Сообщите миру обо всем этом, пусть все узнают о том, какие пытки в отношении задержанных применяются в ИВС Этрека и Балканабада. Может, после вашей публикации полицейский произвол прекратится и начнется проверка, а виновные понесут заслуженное наказание?» — написал источник в редакцию АНТ.

АНТ пытаются узнать имена задержанных и скончавшихся лиц. Мы просим своих читателей сообщить нам подробности того, что происходило в Балканском велаяте, и в общем о подобных фактах. Пытки будут продолжаться, если мы будем о них молчать.