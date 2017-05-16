«Пни-ка ему в член!» Как ашхабадские полицейские допрашивают трансгендера (Видео 18+)

В редакцию «Альтернативных новостей Туркменистана» поступило видео допроса в отделе полиции Ашхабада мужчины, переодетого в женскую одежду. Полицейские, которых, судя по голосам, не менее четырех человек, пытаются выяснить, занимается ли задержанный сексом за деньги и кто его друзья.

Мужчина на видеоролике все отрицает, и тогда один из полицейских предлагает другому пнуть задержанного ногой в пах, чтобы проверить, мужчина перед ними или женщина. До физической расправы, по крайней мере, на видео, не доходит, задержанный человек руками закрывает паховую область. Один из полицейских все же замахивается, а другие требуют от мужчины убрать руки. Задержанный не реагирует, и тогда полицейские начинают угрожать.

«Сейчас мы тебя кое-куда отвезем, там ты обо всем запоешь. Будет лучше, если здесь все расскажешь, тогда отпустим», — говорит главный допрашивающий, и он же снимает весь процесс на видео.

«Его надо к “голубкам” отвезти», — предлагает другой полицейский, при этом на всем протяжении ролика слышно хихиканье.

Полицейские не скрывают своего презрения к задержанному человеку и, комментируя допрос, используют отборный мат: «*б твою мать, убери этого петуха отсюда!», «Этот даёт в задницу!», «Смотри, *б твою мать!».

В итоге полицейские заставляют человека поднять платье, спустить штаны и нагнуться. Они, во-первых, убеждаются, что перед ними стоит мужчина, а во-вторых, замечают следы чужого биоматериала на его нижнем белье.

«Точно, этот даёт в задницу!», — говорит один из полицейских, и видео прерывается.

Гомосексуальные контакты в Туркменистане криминализированы. Статья 135 Уголовного кодекса «Мужеложство» подразумевает тюремное заключение до пяти лет, однако зачастую людям, обвиненным в гомосексуализме, прибавляют и другие, не менее «позорные», статьи, например, удовлетворение половой потребности в извращенных формах.

На стадии следствия подозреваемых в гомосексуализме лиц подвергают судебно-медицинской экспертизе, исследуют прямую кишку и область анального отверстия.

Зачастую полицейским достаточно наличие номера телефона кого-либо, подозреваемого в гомосексуализме, в адресной книге, чтобы вызвать его на допрос.

В колониях такие осужденные содержатся отдельно от остальных заключенных. По словам людей, прошедших через это, угрозы, унижения и пытки со стороны правоохранительных органов – обычное явление как на стадии следствия, так и в местах лишения свободы.

Правозащитные организации и Комитет ООН по правам человека не раз призывали власти Туркменистана декриминализировать сексуальные отношения по обоюдному согласию между людьми одного пола, однако официальные лица исключают такую возможность.

«Это противоречит туркменской культуре, менталитету туркменистанцев, который основывается на традиционных принципах семьи, поэтому внесение такого рода изменений в законодательство неприемлемо», — заявила Шемшат Атаджанова, заведующая отделом по вопросам демократии и защиты прав человека Туркменского национального института демократии и прав человека. Заявление было сделано 8 марта в Женеве на рассмотрении Комитетом ООН по правам человека второго периодического доклада Туркменистана о соблюдении Международной конвенции о гражданских и политических правах.

