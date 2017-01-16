Ашхабад: Уничтожение домашних животных не прекращается

14 и 15 января работники столичной коммунальной службы вновь проводили варварское уничтожение домашних животных, на этот раз на территории старого русского кладбища в ашхабадском районе Хитровка.

По сообщениям свидетелей, живодёры приехали на грузовых автомобилях коммунальной службы (госномера 5414 и 2763 AGE) около 16 часов. В руках у них были ломы и топоры. Зайдя на территорию кладбища, они стали преследовать собак, бросая в них ломы.

«Там же они разворотили нору, в которой прятались шестеро щенков, и зарубили их всех», — сообщает очевидец расправы.

На попытки свидетелей, возвращавшихся с вечерней церковной службы, остановить расправу и заснять ее на камеру, живодёры вызвали полицию, сообщив, что их снимают на телефоны. Тут же на место приехали два автомобиля с сотрудниками органов внутренних дел. Свидетелям, в том числе и детям, в целях безопасности пришлось ретироваться.

Сообщается, что всего за два дня коммунальные службы убили около 20 собак, включая щенков на фото, а из их машин были слышны стоны других животных.

Согласно статье 178 Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, жестокое обращение с животными и их истязание предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере половины базовой величины. Однако работники коммунальных служб Ашхабада и других регионов Туркменистана остаются безнаказанными, так как действуют по прямому указанию органов местного самоуправления.

Известно, что за каждое убитое животное работникам коммунальных служб приплачивают.

Массовые убийства животных, якобы в рамках борьбы с распространением инфекций, происходят в Туркменистане регулярно в канун праздничных мероприятий, в которых ожидается участие президента Г. Бердымухамедова, а также в рамках подготовки к Азиатским играм в сентябре.

Туркменские зоозащитники — неравнодушные люди, пытающиеся найти более гуманный выход из ситуации, не раз письменно обращались как к местным властям, так и к международным структурам, в частности, в Фонд Брижит Бардо по защите животных, с требованием остановить варварское уничтожение кошек и собак в Туркменистане. Однако ашхабадские чиновники на письма не реагируют, а зарубежные фонды ссылаются на нехватку финансирования для этого региона.