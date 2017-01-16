Ашхабад: Уничтожение домашних животных не прекращается

14 и 15 января работники столичной коммунальной службы вновь проводили варварское уничтожение домашних животных, на этот раз на территории старого русского кладбища в ашхабадском районе Хитровка.
По сообщениям свидетелей, живодёры приехали на грузовых автомобилях коммунальной службы (госномера 5414 и 2763 AGE) около 16 часов. В руках у них были ломы и топоры. Зайдя на территорию кладбища, они стали преследовать собак, бросая в них ломы.
«Там же они разворотили нору, в которой прятались шестеро щенков, и зарубили их всех», — сообщает очевидец расправы.
На попытки свидетелей, возвращавшихся с вечерней церковной службы, остановить расправу и заснять ее на камеру, живодёры вызвали полицию, сообщив, что их снимают на телефоны. Тут же на место приехали два автомобиля с сотрудниками органов внутренних дел. Свидетелям, в том числе и детям, в целях безопасности пришлось ретироваться.
Сообщается, что всего за два дня коммунальные службы убили около 20 собак, включая щенков на фото, а из их машин были слышны стоны других животных.
Согласно статье 178 Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, жестокое обращение с животными и их истязание предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере половины базовой величины. Однако работники коммунальных служб Ашхабада и других регионов Туркменистана остаются безнаказанными, так как действуют по прямому указанию органов местного самоуправления.
Известно, что за каждое убитое животное работникам коммунальных служб приплачивают.
Массовые убийства животных, якобы в рамках борьбы с распространением инфекций, происходят в Туркменистане регулярно в канун праздничных мероприятий, в которых ожидается участие президента Г. Бердымухамедова, а также в рамках подготовки к Азиатским играм в сентябре.
Туркменские зоозащитники — неравнодушные люди, пытающиеся найти более гуманный выход из ситуации, не раз письменно обращались как к местным властям, так и к международным структурам, в частности, в Фонд Брижит Бардо по защите животных, с требованием остановить варварское уничтожение кошек и собак в Туркменистане. Однако ашхабадские чиновники на письма не реагируют, а зарубежные фонды ссылаются на нехватку финансирования для этого региона.
3 комментария к записи «Ашхабад: Уничтожение домашних животных не прекращается»
Общество, не способное защитить братьев меньших, не заслуживает уважения.
Как жаль, что настоящие животные, организовавшие расправу над беззащитными, остаются безнаказанными.
Будьте вы прокляты, звери…
показывает их реальную нацию. как бы они не старались унижать своих детей для тацев и песен для хозяина. насколько пустой, трусливый народ в душе. пусть Америка их всех вооружит как в Сирии. Не жалко их. Навоз. А вот за голодных, на холоде животных убиенных очень печально, больно. Светлая вам память животные! Вы ведь как дети. В глазах ласка и любовь.
Понятно, что бродячих животных не должно быть. Понятно, что бродячие животные опасны. Но ЖИВОТНЫЕ на двух ногах, туркменской национальности, ещё более опасны! Уже успело вырасти поколение, которое не видело другой жизни! Их всех самих надо перерубать топорами и перебить ломами, и попробовать перевоспитать тех, кто ещё не пошел в школу.