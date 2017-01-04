Национальный Олимпийский Комитет Австралии не посылает своих атлетов на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в 2017 году. Об этом редакции АНТ сообщил представитель по работе с прессой НОК Австралии Мэтью Бартоло.
«Комитет посовещался с представителями разных видов спорта, в которых они могли бы принять участие в Играх [в Ашхабаде], и выяснилось, что большинство из них уже распланировали свое расписание на предстоящий год, и многие имеют долгосрочные планы с упором на подготовку к Играм Содружества 2018 года. НОК Австралии благодарит Олимпийский совет Азии за приглашение и рассмотрит возможность участия в следующих Играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, если такое приглашение вновь поступит», — говорится в заявление НОК Австралии.
- Азиатские игры по 21 виду спорта пройдут в Туркменистане с 17 по 27 сентября (10 дней, включая дни открытия и закрытия).
- В рамках подготовки к Играм Туркменистан потратил свыше 7 миллиардов долларов США: на строительство Олимпийского городка и нового аэропорта.
- Возведением объектов занималась турецкая фирма «Полимекс», получившая это право без проведения публичного тендера и сметы проектов.
#Ashgabat2017
#AIMAG2017
2 комментария к записи «Австралия не примет участие в Азиаде-2017 в Ашхабаде»
Молодцы Австралийцы!!!
Всем вместе дружно надо опротестовать игры и не пускать своих спортсменов.
Ну что же вы, городок зря пылиться будет? Деньги ведь уже потрачены.