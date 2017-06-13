Азиада-2017: Туркменские девушки способны быть не только декорацией Игр

Просмотр рекламного ролика, посвященного V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам (см. ниже), снятый творческой студией Belli, навел вот на какие мысли. Ни в одном кадре не показаны туркменские спортсменки, а девушки, если и появляются в кадре, то лишь в роли национальных красавиц, создающих собой декорацию, привлекательный фон, одним словом, куколки, умеющие красиво двигаться под музыку и улыбаться.

А где известные спортсменки, завоевывающие в бескомпромиссной борьбе на международных соревнованиях медали разных достоинств?! Почему в этом ролике нет дзюдоистки – чемпионки мира 2012 года в Минске Гульбадам Бабамуратовой? Где бронзовые призерши в командных соревнованиях по теннису на IV Исламских играх солидарности в Баку в нынешнем году Джахан Байрамова, Анастасия Пренко и Гульджан Мухамметгулыева? Не увидите вы и Бягуль Бердыеву, не однажды показывавшую высокие результаты на соревнованиях по тяжелой атлетике. При этом в других рекламных фильмах, снятых к началу Азиады-2017, но другими иностранными компаниями, женщины-спортсменки представлены во всех видах боевых искусств и видах спорта в закрытых помещениях.

Что это, скрытая дискриминация по полу? Мне кажется, да! Рекламное видео таких важных соревнований низводит туркменскую женщину до уровня сексуального объекта, способную лишь махать платком.

Просматривая видео, созданное мужчинами Belli Creative Studio, невольно вспоминаешь тот факт, что Туркменистан ведь еще в 1995 году ратифицировал в числе других государств Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и тем самым обязался соблюдать международные нормы, касающиеся поощрения гендерного равенства на национальном уровне. А теперь случайно или намеренно забывает об этом?

Но если о защите прав женщин не задумываются те, кто создает рекламную продукцию, то поправить их способны и должны правительственные мужи, обязанные следить за соблюдением законности и строгом выполнении принятых на себя международных обязательств. Доказательной мерой приверженности таких обязательств могло бы снятие рекламного ролика студии Belli с массового просмотра и замена его другим, где роль туркменских девушек будет показана не в декоративном плане, а именно в том, в каком это должно быть в ролике, посвященном спортивным соревнованиям.

Прецедент подобной замены уже был, когда президент Г.Бердымухамедов резко раскритиковал изображение талисмана Азиатских игр и потребовал его переделать. Кстати, авторство ролика, снятом о зеленом алабае, принадлежит той же Belli Creative Studio…

Гулялек Кекилова

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