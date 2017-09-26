Информаторы – злейшие враги руководителей от спорта

Третьего марта этого года на сайте АНТ вышел материал под заголовком «Нож не режет свои ножны. О коррупции в туркменских спортклубах инвалидов». В конце автор написал: «…есть сомнение, что нынешние правоохранители выведут на чистую воду своих бывших коллег, устроившихся на теплые места в ТОС и ТОГ и спортивные клубы инвалидов. Однако, мы все же надеемся, что такой уязвимой категории граждан, коими являются инвалиды, нужно помочь добиться справедливости.»

С той поры минуло более полугода. За это время по каналу обратной связи мы получили немало новой информации. Читая некоторые факты просто оторопь берет: как подобное может происходить в государстве, ставшем хозяином V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и претендующем на международный центр развитого спорта и где физическая культура и спорт возведены в ранг государственной политики!

Но самым главным остался вопрос: изменилось ли что-то в сфере инвалидного спорта в лучшую сторону? Понесли ли наказание лица, о которых говорилось в статье? Об этом и о многом другом – в нашем новом материале.

Найти и наказать. Коррупция имеет место быть

Первое, что произошло после нашей публикации, это немедленно начатый поиск распространителей информации и последовавшие затем репрессии в отношении недовольных членов велаятских спортклубов инвалидов. Так в Лебапе были уволены два тренера-инвалида с физическими нарушениями, а в Ахалском велаяте – два тренера с нарушением слуха. Есть подтверждения коррумпированности руководства спортивного клуба инвалидов в Ахале.

К примеру, во время собеседования с кандидатом на работу проводящий интервью и особо приближённый к руководству клуба тренер Я. Язгельдыев, помимо того, что рассказывает о благоприятном микроклимате в спортклубе, о теплых и доверительных отношениях с руководством, предупреждает об условии: после получения заработной платы 30 процентов от суммы нужно передать председателю велаятского клуба.

А вот какая история приключилась с тренером Ата Байрамовым, впоследствии уволенным. Он обратился к председателю Центрального Спортлуба Дурдымухаммету Аннаеву с просьбой помочь с выездом на международные соревнования по шахматам. Тот согласился и даже предоставил письма для спонсоров, а также разрешил использовать расчётный счёт организации. Но поставил при этом условие: половину спонсорской помощи председатель должен забрать себе. Один раз спонсоры перечислили 4000 манатов, другой – 6000. В результате тренеру Байрамову выдали по половине от каждого транша, но расписался он за реальные суммы…

Примерно месяц назад скоропостижно скончался председатель Общества слепых и глухих г. Ашхабада Ренат Гасин. После похорон в его кабинете вскрыли сейф, где нашли 23000 (двадцать три тысячи) долларов США и 40000 (сорок тысяч) манатов, нигде не задекларированных. Вот примерно такими суммами оперируют руководители инвалидных организаций.

Говорят, рука руку моет. То же самое можно сказать о руководителях обществ слепых и глухих и председателях спортклубов инвалидов. Они всемерно поддерживают друг друга и продвигают на руководящие посты. К примеру, уже упоминавшийся выше Дурдымухаммет Аннаев был настоятельно рекомендован на свой нынешний пост председателем Общества слепых и глухих Чары Овезовым, у которого у самого, что называется, рыльце в пушку. Инвалиды, работающие в обществе, получают заработную плату в размере 50-100 манатов, в то время как здоровые люди в управлении имеют от 1500 до 2500 манатов. Не удивительно поэтому, что в сейфе умершего председателя ашхабадского общества вдруг обнаружились такие суммы.

«Где деньги, Зин?…»

Упомянув выше историю с Ата Байрамовым, расскажем о ее продолжении. Столкнувшись с откровенным вымогательством в Центральном Спортклубе, тренер обратился в Национальный Паралимпийский Комитет Туркменистана. Там ему согласились помочь с выездом на международные соревнования. Но после того, как тренеру удалось собрать 4600 спонсорских манатов, руководство Комитета неожиданно изменило свою позицию. А повлиял на это председатель Центра спорта глухих Паралимпийского Комитета, заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Нариман Шафиев. Используя своё имя и положение, Шафиев добился того, чтобы Паралимпийский Комитет не выдавал спонсорских денег Ата Байрамову, а директор спортивной школы инвалидов, где работал тренер, не отпускал его с работы, не позволил брать отпуск и отпрашиваться без содержания.

Но Ата Байрамов без получения разрешения купил на свои деньги билет и вылетел на соревнования. В итоге по возвращении был уволен за прогул рабочего дня пятницы. А что же те самые 4600 манатов, которые спонсоры дали адресно Ата Байрамову? Они остались в Комитете и были использованы на поездку Шафиева с женой и дочерью, а также трёх спортсменов на XXIII Сурдлимпийские летние игры, проходившие 18-30 июля с.г. в Самсуне (Турция), правда, подопечные Наримана Алиевича не завоевали там ни одного призового места.

Будучи директором Центра спорта глухих, Шафиев наделён непомерной властью самостоятельно решать, на какие соревнования глухие спортсмены поедут, а на какие нет. При этом, являясь тренером по греко-римской борьбе, он игнорирует другие виды спорта и не думает об их развитии. По мнению знающих его людей, Шафиев просто боится, что, начав выезжать за рубеж, спортсмены по иным видам могут объединиться, и тогда он, Нариман Шафиев, потеряет над ними свой контроль. Он всячески препятствует переходам спортсменов-инвалидов из одного вида спорта в другой, часто пуская в ход бранную лексику или угрожая физической расправой.

Генерал без армии

А что же Национальный Паралимпийский Комитет Туркменистана, созданный для того, чтобы развивать инвалидный спорт в стране? Скажем, что НПКТ является крупнейшим в стране коммерческим предприятием. Объём оборота позволяет руководству Комитета иметь покровителей в правительстве страны, что, естественно, охраняет НПКТ от контроля со стороны надзорных и правоохранительных структур. Казалось бы, с такими возможностями инвалидный спорт должен процветать в Туркменистане, но скупость и жадность руководства Паралимпийского Комитета не позволяет этого делать. Вся спортивная деятельность НПКТ сводится к тому, что сборная команда Паралимпийского Комитета, состоящая из… двух человек, стабильно, годами, выезжает на международные соревнования, правда, только при условии оплаты поездок правительством. Когда же в 2016 году им было предложено поехать на чемпионат мира в Мексику за свой счёт, они решили вообще не ехать. На заднем дворе своего офиса Паралимпийский комитет выделил подсобку, в котором уместились… лежак и штанга. И теперь это помещение носит гордое название спортивный зал Национального Паралимпийского Комитета!

Раз в год НКПТ проводит отборочные соревнования для формирования сборной команды, на которых присутствуют 5-10 спортсменов со всей страны. В сборную же стабильно попадают эти два спортсмена. Связанно это с тем, что Паралимпийский Комитет требует от кандидатов в сборную выполнить минимальный квалификационный норматив Международного Паралимпийского Комитета. Хотя, если бы это был норматив международной федерации пауэрлифтинга, что немного легче, то количество попавших в сборную существенно увеличилось бы. Но, естественно, больше членов сборной — больше и расходов на их содержание. Вот и получается, что Паралимпийский Комитет спортивные виды не развивает, свою спортивную базу не имеет, спортсменов не готовит, то есть генерал без армии.

Перспективы не радужные

Несмотря на помощь государства, налоговые льготы и спонсорскую помощь, за 25 лет независимости спортивные организации инвалидов не смогли подготовить ни одного призёра олимпийских игр инвалидов. Возможно, проблема в несменяемости руководства, и её можно было бы решить на очередных выборах. Но не всё так просто, ибо основной залог успеха нынешних руководителей – не подпускать инвалидов и близко к выборному процессу. В итоге на выборах обычно участвуют 10-20 процентов инвалидов, основная же часть присутствующих — это работники, которые боятся потерять свои места, родственники и члены семьи, а также бизнес-партнёры. Похоже, инвалидный спорт в Туркменистане так и будет влачить своё жалкое существование.