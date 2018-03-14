«Хочу гордо нести стяг Отчизны!». Обращение к Гурбангулы Бердымухамедову

«Альтернативные новости Туркменистана» получили сообщение от соотечественницы, по объективным причинам оказавшейся 8 лет назад за пределами своей страны. Девушка обращается к президенту Туркменистана Г. Бердымухамедову и просит его содействия в свободном перемещении, дабы иметь возможность проявить себя во благо страны и повышения ее авторитета в спортивном мире. АНТ публикуют это обращение полностью.
Уважаемый господин Президент!
Меня зовут Нурджемал Дурназарова, мне 30 лет, и я спортсменка, добившаяся успехов в таких видах спорта, как легкая атлетика (бег) и велоспорт. Выступая в различных соревнованиях в Турции, завоевала не одну награду. В скором времени хочу попробовать себя в плавании, надеюсь преуспеть и в этом виде спорта.
Обратиться к Вам, господин Президент, меня заставило желание выступать на соревнованиях за мою Родину, выходить на легкоатлетические марафоны и велогонки под нашим изумрудным флагом. Однако сделать я этого не могу, поскольку вот уже 8 лет живу в Турции без соответствующего разрешения. Так получилось, что в 2010 году я покинула родной Лебапский велаят в поисках работы. С тех пор и до сегодняшнего дня работаю в Стамбуле парикмахером, но все свое свободное время посвящаю любимому занятию – спорту. В июле прошлого года я заняла первое место в престижном марафоне Uludağ Ultra, преодолев 25 километров с высоким временем и оставив далеко позади себя многих соперников, даже мужчин. Позднее, в октябре, в марафоне Eker I Run (г. Бурса), в котором участвовало 1800 бегунов, я заняла второе место среди женщин своей возрастной категории.
В текущем году, вновь в октябре, в Турции пройдет престижное соревнование Gloria Ironman – триатлон, на который съедутся спортсмены со всего мира. Я очень хочу участвовать в этом турнире под зеленым флагом моего родного Туркменистана.
Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!
В последние годы в Туркменистане под Вашим руководством уделяется огромное внимание развитию спорта, приобщению населения, особенно молодого поколения, к здоровому образу жизни. В стране повсеместно возводятся спортивные объекты, а в прошлом году Ашхабад успешно провел грандиозный спортивный праздник – Азиатские игры. Наши атлеты показали на играх свой класс и мастерство, и я была искренне горда за свою Отчизну, за свой стяг, развивавшийся над Олимпийским стадионом!
Спорт – моя жизнь. Туркменистан – моя Родина. Я хочу и могу принести пользу родной стране. Прошу Вас оказать содействие в том, чтобы я смогла легализоваться и представлять нашу страну на престижных международных соревнованиях, гордо нести флаг Отчизны, делать все возможное, чтобы приумножить славу Туркменистана, чтобы весь мир узнал о нем.
С уважением,
Нурджемал Дурназарова
Стамбул ,12 марта 2018 г.
P.S. Согласно п. 9 статьи 30 закона «О миграции», граждане Туркменистана, нарушившие правила пребывания в иностранном государстве, ограничиваются в праве выезда за рубеж на срок до 5 лет. Власти Турции в отношении нарушителей миграционных правил часто применяют амнистию: иностранцы платят штраф и выдворяются из страны, но могут вернуться в нее уже на следующий день с «чистой» историей. Нурджемал не совершала в Турции никаких уголовных преступлений, не была замечена в чем-либо противоправном.
4 комментария к записи ««Хочу гордо нести стяг Отчизны!». Обращение к Гурбангулы Бердымухамедову»
Наивная глупышка.. Ну все, теперь точно вышлют. Одна надежда — что турецкие спецслужбы из-за долгов их компаниям не так охотно уже сотрудничают с их туркменскими коллегами. Может, пронесет. А если и ответят с приглашением приехать обратно — отказывайся, это ловушка.
Если есть возможность — выступай под флагом Турции или вместе с участниками, у которых официально нет страны.
Она искренне надеется на его помощь? Они вдвойне будут ей мешать, так как это сайт «оппозиции», а значит она не «благонадежный» гражданин своей страны.
Лучше выступать под флагом Турции. В Туркменистане спорт не ценится, спортсменов тоже не ценят. Да и вообще тут талантливых людей типа ученных, врачей, актеров, певцов, и.т. не ценят. Здесь только один «ученный», «певец», «спортсмен», … сами знаете кто. Здесь полная коррупция. Чиновников волнует только одно: как наворовать побольше, и не выпустить за рубеж побольше, и как посадить за решетку побольше.
Не следует возвращаться. Можешь пожалеть. Наоборот люди думают как бы уехать отсюда.
в Туркмении ценятся кадры с фамилиями типа жадан, храмов, умнов и т.д. остальные не нужны!