Туркменистан: В дни проведения Азиады местных активистов лишили связи

В дни проведения в столице Туркменистана Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам местных гражданских активистов лишили связи, в частности, доступа в интернет. В среду, 20 сентября, дома у Галины Кучеренко – защитника животных из Ашхабада, отключился беспроводной интернет и мобильные данные на нескольких сим-картах. Вызванные мастера «Туркментелекома» не смогли установить причину неполадок.

В том, что за блокировкой интернета стоят туркменские спецслужбы, у активиста нет никаких сомнений. В день, когда Г. Кучеренко лишили связи, она должна была встретиться с западными журналистами, чтобы поговорить о массовом уничтожении домашних животных. Однако встреча сорвалась – журналистов из Европы также лишили мобильной связи. Номер телефона, по которому активист дозванивалась до репортеров, временно не может быть вызван.

За самой Галиной и членами ее семьи установлено наружное наблюдение. У ее дома по улице Шевченко постоянно дежурят незнакомые люди в гражданской одежде, которые при виде активиста спешно начинают кому-то звонить. В пятницу, 22 сентября, Галина, выйдя на улицу по своим делам, решила сфотографировать подозрительного незнакомца, но тот пустился от нее бежать (на фото). Это же повторилось и в субботу, и в воскресенье. «Дежурные» постоянно меняются.

В тот же день Г. Кучеренко позвонила в Институт по правам человека, чтобы рассказать о проблемах со связью. Трубку взяла какая-то женщина, по голосу – только что проснулась. Если проблемы с интернетом, говорит, то звоните в «Туркментелеком», и бросила трубку.

«Я позвонила снова и сказала, ну вы же понимаете, что это дело рук МНБ. На что она ответила, тогда звоните туда и выясняйте, и опять бросила трубку. На все последующие звонки никто не отвечал», — сказала Г. Кучеренко редакции АНТ.

Проблемы со связью в дни проведения игр и у известной ашхабадской правозащитницы Натальи Шабунц, а также других местных гражданских активистов.