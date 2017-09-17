Азиада-2017: Как велась подготовка к играм

Хотя Азиада-17 уже стартовала, АНТ продолжают получать по каналу обратной связи информацию о подготовке к этим соревнованиям, и часто факты вызывают неоднозначную реакцию. Сегодня мы рассказываем про то, как шел набор технического персонала для работы в Олимпийском городке.

Подать на временную работу людей подвигла высокая безработица в стране. Занять должность техперсонала во время подготовки к Играм и на самих соревнованиях заставила сотни ашхабадцев попытать счастье и подать заявление.

Но далеко не всем удалось трудоустроиться. Отсев шел, в первую очередь, из-за «маглумат» — справки, содержащей сведения о родственниках в нескольких поколениях. Без этой бумаги, по ходу будь сказано, вас даже рассматривать не будут ни на одну должность. Так вот, многим из кандидатов было указано на дверь в связи с судимостью или неблагонадежностью кого-то из близкой родни. Кроме того, и сам подающий тщательно просматривался сквозь призму МНБ.

Второй причиной отсева кандидатов на уборщиц и уборщиков был отказ от дачи взятки. Не у всех была возможность найти 300 манатов, чтобы обеспечить себе работу. И, наконец, не все прошли обязательный медицинский осмотр. Об этом стоит сказать особо.

Проверка на наличие заболеваний была организована не только в помещении, но и на улице, за невысокой ширмой. Жара стояла невозможная, сотни людей в течение нескольких часов находились под неприкрытым солнцем, ожидая очереди зайти за ширму. Женщин заставляли взобраться на специальное кресло для взятия мазка, при этом, помимо врача, на стуле рядом сидел работник мужского пола, не имеющий отношения к проведению медосмотра. Но ради того, чтобы быть принятыми на эту работу, люди проходили через унижения и испытание пеклом. Многим после проведенного лабораторного исследования взятого мазка было также отказано в трудоустройстве…

В результате отсева и недобора весь объем работы должны делать принятые «счастливчики». Почему в кавычках, да потому, что, по признанию наших авторов, условия труда окались адскими. Во-первых, рабочий день растягивается до 12-14 часов в сутки; во-вторых, инвентарем техперсонал в достаточном количестве не обеспечен, приходится приносить свой или обходиться каким-то образом тем, что оказывается под рукой; в-третьих, питание работников скудное – им часто готовят самую дешевую рыбу – кильку, и, глядя на это, работающие рядом иностранцы-организаторы, принимаются кормить наших сотрудников собственными продуктами. Наконец, переработка сверхурочных часов никак не сказывается на увеличении заработной платы.

Власти ввели массу ограничений для тех, кто работает в оргкомитете Азиады, включая представителей британской компании Trivandi, выполняющей проект по организации Азиатских игр в Ашхабаде. По словам наших источников, сотрудники долгое время вынуждены были сами добираться на работу, в Олимпийский городок, сервис доставки им, как и работникам с туркменской стороны, также не был предоставлен практически до начала соревнований.

Сим-карты на личные телефоны им подолгу регистрируют, а на самом деле подключают к прослушивающим устройствам, чтобы держать на своем контроле. По той же, очевидно, причине каждый из иностранных сотрудников подписал пункт в конкракте, оговаривающий запрет на вступление в тесные отношения с гражданками Туркменистана. Поэтому, как утверждают очевидцы, мужчины шарахаются, как черт от ладана, от навязчивого внимания в свой адрес местных работниц.

Кстати, по признанию сотрудников британской компании, близко столкнувшихся с реалиями этой страны, их прогноз на Игры отрицательный. С таким подходом к их организации, с непрофессионализмом представителей оргкомитета от Туркменистана, с неразбирихой в работе, с отношением к людям как к рабам, успешного проведения Азиады-17 ждать не приходится.

«Уверен, тут не обойдется и без скандалов в спорте, потому что туркмены у себя на родине точно не проиграют», — написал в редакцию один из иностранных работников на условиях анонимности.

Многое вызвало у них шок. Например, то, как проводились репетиции для будущих болельщиков соревнований. Работников учреждений, организаций, студенческую молодежь закрывали в спортивных залах и держали там по многу часов, отрабатывая кричалки, выражения восторга и т.д. Часами, без еды, после рабочего дня или даже круглосуточного дежурства по месту работы, находились в запертом помещении, принудительно «болельщики». При этом никаких денег людям не платилось.

Пройдет немного времени, и ашхабадская Азиада уйдет в историю. Для граждан Туркменистана и, в частности, жителей столицы она останется кошмаром.