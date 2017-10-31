В Дашогузе за взятку осуждена председатель врачебной комиссии

На днях в Дашогузе состоялся резонансный судебный процесс над руководством врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК), председатель которой Джахан Арашевна Таджева и ее заместитель получили по 12 лет колонии. Доктора были пойманы на получении взятки. Само событие состоялось еще в августе, следствие велось на протяжении почти трех месяцев.

У ВТЭК, который возглавляла Д. Таджева, давно уже была плохая репутация. Больные с трудом добивались положенной им группы инвалидности – Джахан Арашевна открыто требовала за это деньги. Система была таковой, что семейные врачи поликлиники №3, к которой и относилась данная ВТЭК, были «повязаны» с ее руководством. Чтобы пройти путь от семейного врача, выдающего заключение, до председателя ВТЭК, подписывающего решение комиссии, нужно было пройти, по словам одного из горожан, семь кругов ада.

Один из источников АНТ еще в 2015 году сообщал, что его отец-инвалид вынужден каждый год приходить на комиссию и доказывать отсутствие конечности, которая за минувшие 12 месяцев заново не вырастала. «Каждый такой поход сопровождался для больного человека нервотрепкой, но он принципиально не давал врачам никаких денег», — писал его сын.

В минувшем 2016 году о том же самом сообщала и женщина, в итоге скончавшаяся в ноябре. ВТЭК тянул с определением ей 2-й группы инвалидности и упорно ставил 3-ю. «Если бы я пошла у них на поводу и дала запрашиваемую сумму денег, — писала автор, — то получила бы желаемое, как это делали другие больные».

Сегодня горожане говорят: «И чего ей не хватало в жизни: Джахан из уважаемой семьи, муж неплохо зарабатывает в газовой системе, сама тоже занимала хорошую должность; работала бы себе и работала, как того требует закон, так нет же, хочется большего…».

По мнению знающих эту семью людей, Д. Таджева раньше такой не была, изменилась лишь в последнее время — стала груба с больными, высокомерна с подчиненными. Возможно, чувствовала поддержку зятя – мужа своей сестры, занимавшего должность начальника отдела в велаятской прокуратуре. Сегодня ни муж, ни зять больше не работают на прежних местах…

Напомним, что в текущем году в Туркменистане была создана специальная служба по борьбе с экономическими преступлениями.