Бывший ректор ТГУ осужден на 15 лет

Как сообщают источники АНТ в Ашхабаде, бывший ректор Туркменского государственного университета им. Махтумкули Гуртнияз Ханмурадов осужден на 15 лет лишения свободы. В чем именно был обвинен бывший ректор, доподлинно неизвестно, однако осудили его по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В конце февраля этого года президент освободил Г. Ханмурадова от должности «за серьезные недостатки, допущенные в работе». О конкретных причинах отставки ректора местные СМИ не сообщили. Вместе с ним были уволены некоторые другие руководители ряда вузов Туркменистана.

Местные наблюдатели говорят, что отставка ректора и последующее лишение его свободы, возможно, связаны с коррупцией. Известно, что зачисление в вузы основано на взятках и связях, а сам процесс поступления в туркменские вузы начинается не в период сдачи вступительных экзаменов, а с началом календарного года.

На своем посту Гуртнияз Ханмурадов пробыл без малого 7 лет. Ранее он возглавлял Туркменский государственный педагогический институт им. Сейитназара Сейди.

Источники сообщают, что среди коллег и подчиненных профессор истории Ханмурадов пользовался уважением. Сообщается, что он вырос сиротой, поэтому бескорыстие и стремление помочь отличали его от других людей, занимавших подобный пост. В сообщениях в адрес АНТ также говорится, что арест бывшего ректора последовал сразу после отставки, а за несколько дней до этого его супруга «по собственному желанию» уволилась из министерства образования.