Особенности национального поступления в вузы и техникумы Туркменистана

Источник АНТ, до недавнего времени работавший преподавателем в одном из учебных заведений столицы и однажды побывавший в составе экзаменационной комиссии, делится информацией о том, как происходит зачисление на учебу.

Ошибочно считать, что процесс поступления в вузы начинается летом и совпадает по времени со сдачей вступительных экзаменов, это не так: уже сейчас, с началом календарного года, берет старт предварительная подготовка к учебному году 2017-18. Самое главное, заранее, за несколько месяцев до приема документов, попасть в заветный список лиц, чье зачисление в училище или университет становится гарантированным почти на сто процентов. При этом хорошо известно, что никуда без денег или знакомства поступить практически невозможно. И если далеко не каждый имеет «спину» где-нибудь во властных или правоохранительных структурах, то дать взятку в виде крупной суммы может любой, поставивший себе цель во что бы то ни стало пристроить чадо в вуз или училище.

Казалось бы, к чему торопиться и уже сейчас, зимой, суетиться с устройством сына или дочки на учебу? Но дело в том, что стоимость поступления ежегодно растет и к лету может ощутимо измениться в сторону повышения. Учитывая этот факт, хорошо информированные родители, держащие руку на пульсе, пристально следят за изменением финансовой ситуации в разных учебных заведениях и заранее начинают искать посредников, устанавливать нужные контакты, выходить на людей из ректоратов вузов, администрации училищ и техникумов. В переговорном процессе обговариваются суммы взяток, детали сделки, а именно возможные способы передачи денег, гарантии конфиденциальности и другие, сопутствующие коррупции, моменты.

К июлю, когда начинаются вступительные собеседования, приемная комиссия в каждом учебном заведении уже обеспечена списком кандидатов на безусловный прием. Это абитуриенты, за которых мзда уже уплачена в полном объеме, а также те, за кого ходатайствовали из высоких инстанций – офиса курирующего сферу образования вице-премьера, министерства нацбезопасности, генпрокуратуры и других, наделенных контрольно-надзорными функциями, органов. И лишь малая толика мест – 3-5 процентов от общего числа зачисляемых на первый курс – отдается тем, кто поступает на общих основаниях, а значит может надеяться только на собственные знания и удачу. В отличие от последних, поступающие по блату и за взятку могут ни за что не беспокоиться – на экзамене за них решат задачу и ответят на любой вопрос теоретических знаний. Обидно, когда абитуриент дает правильный и развернутый ответ и в итоге слышит от экзаменатора: придешь в следующем году. При этом проходят те, кто мямлит или вовсе молчит, стыдливо опустив голову…

Таков общий механизм попадания в число студентов. А вот как это происходит в реальности, рассмотрим на конкретном примере. Возьмем педучилище им. Беки Сейтакова в Дашогузе. На два отделения принимаются 270 человек: 200 абитуриентов на школьное и 70 – на дошкольное. Первое считается более престижным, поскольку зарплата учителя начальных классов на порядок выше, чем зарплата воспитателя детского сада. От этого разнится и стоимость поступления.

Родители потенциальных первокурсников уже сегодня, в январе, называют предполагаемую сумму взятки в педучилище на новый учебный год: на школьное отделение – 25 тысяч долларов, а на дошкольное 15 тысяч. Еще пять лет назад первая сумма составляла 12 тысяч. Теперь она увеличилась более чем в два раза.

Семьи, имеющие работу и стабильный заработок в госучреждениях, копят на поступление своего чада на протяжении нескольких лет. Те же, у кого нет стабильного дохода, откармливают на продажу домашний скот, продают ювелирные украшения и драгоценности, скупая на «черном» рынке доллары по цене, в два раза превышающей официальный банковский курс. И каждый торопится, суетится, дабы застолбить в заветном списке абитуриентов место для своего ребенка.

Стоит напомнить, что в 2011 году по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был задержан директор дашогузского педучилища Джуманазар Маммедов. Вместе с ним на скамью подсудимых сели несколько преподавателей, посредников и один взяткодатель. Директор-взяточник 10 сентября 2011 года был приговорен к 14 годам лишения свободы, правда, отсидел всего два и вышел.

Когда судили Дж. Маммедова и его компаньонов, дотошные люди провели собственный подсчет его нелегальных доходов. Сумма получилась внушительная. Маммедов руководил педучилищем с 2004 по 2011 год. При нем на учебу принималось не 270, как сейчас, а 100 человек, такса за поступление в те годы колебалась в пределах 12-15 тысяч долларов. Сумма получалась внушительная, из которой ежегодно в карман директора попадало до полумиллиона долларов, остальные деньги уходили руководству хякимлика, местного управления МНБ, МВД, прокуратуры, кураторов из минобразования, то есть всех тех, кто на уровне региона «крышевал» высокодоходные педагогическое и медицинское училища Дашогуза.

Нынче, по сравнению с временами Дж. Маммедова, в отлаженной коррупционной схеме кое-что поменялось. Помимо изменений квоты приема и увеличения размеров взятки, директоров обоих средних специальных учебных заведений стал назначать Ашхабад, следовательно, большая часть денег стала уходить в столицу. Как известно, системой образования руководит одна из сестер президента Г. Бердымухамедова, так что не удивительно, что «черный нал» от поступления в учебные заведения из велаятских ручейков впадает в столичную реку и бурным потоком течет в Семью. А чтобы весь процесс – от составления списков и получение денег от родителей до доставки денег адресатам в Ашхабаде — был профессионально налажен и отлажен, патронирует его не кто-нибудь, а министерство национальной безопасности.

Приведен лишь один пример. Но сколько таких учебных заведений, как Дашогузское педучилище, в целом по стране? Сколько денег крутится в коррупционной системе? Ответов на эти вопросы нет. Известно другое. Коррупция, разъедающая всю систему образования Туркменистана, никогда не будет способствовать выпуску высококлассных, хорошо обученных, грамотных специалистов. А это значит, что продвижения вперед ни в экономике, ни в других сферах жизни в ближайшем будущем не предвидится.