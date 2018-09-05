Туркменистан: Русские классы средних школ переполнены 

В Туркменистане начался новый учебный год. Тысячи детей сели за парты впервые. В некоторых школах количество первых классов доходит до 10 и выше. Особым спросом у населения пользуются те, в которых преподавание идет на русском языке.

В 2002 году состоялся последний выпуск учеников школ с полностью русским языком обучения. После этого все средние учебные заведения страны стали туркменскими. В некоторых школах велаятских центров осталось по одному русскому классу в параллели, где обучение продолжалось вестись на русском языке. Сделано это было, в основном, для детей из русскоговорящих семей, которые не покинули Туркменистан, но собирались сделать это в обозримом будущем.

Сейчас таких семей значительно поубавилось, но желающих обучать своих чад на русском языке меньше не стало. С каждым новым учебным годом все больше оказывается желающих среди коренного населения определить своего ребенка в русский класс. Даже тестирование на базовое знание русского языка, которое не все 6-летние кандидаты успешно одолевают, не становится препятствием для родителей, — в ход идет другой, более весомый, аргумент – деньги. По сообщениям источников из разных велаятов страны, суммы в некоторых школах достигают 1500 долларов за устройство ребенка в класс с русским языком обучения.

В нынешнем учебном году таких классов несколько прибавилось. Скажем, в школе №1 г. Дашогуза, считающейся одной из элитных в городе, сейчас 4 класса с русским языком обучения. Прибавилось классов и в других городских школах — №3, №7, №10. Но и это количество не отвечает повышенному спросу – классы переполнены. Так, рекорды бьет школа №3, где в один из русских классов принято аж 48 детей! Чуть меньше – 44, в аналогичном классе 7-й городской школы.

Родители говорят, что наполняемость зашкаливает в тех классах, где учительница — носитель языка, то есть, условно говоря, Марья Ивановна. Выдержать конкуренцию с устройством ребенка с чиновниками, руководителями и сотрудниками госорганов простым смертным очень трудно. Они, как правило, оказываются в проигрыше за место своего отпрыска в классе.

К сожалению, носителей языка Пушкина и Чуковского в школах Туркменистана становится все меньше, если не сказать единицы. Одни навсегда уехали из страны, другие вышли на пенсию. Те же, что остались и продолжают работать, озабочены проблемой незнания своими новыми воспитанниками простого разговорного русского языка. Вместо того чтобы с первых же дней начинать учить детей грамоте, счету, пониманию окружающего мира, педагоги тратят время на азы: на понимание детьми языка и разговору на нем.

«В нашем 1 классе из почти 40 детей только единицы владеют русским языком, — сообщила родительница из Дашогуза. – Как остальные будут учиться, не понимая учителя, я не могу себе представить. К тому же такая «учеба» пойдет в ущерб русскоговорящим детям, но кто об этом заботится! Один папаша вообще беспечно ответил: «Научат, для того и школа».

О том, что власти и, в частности, руководство Министерства образования находятся в курсе осознания населением страны необходимости овладения их детьми русским языком, в частности, подтверждают и слова Г. Бердымухамедова. В недавнем интервью журналисту ВГТРК он сказал, что в стране уделяется внимание образованию, «чтобы молодёжь знала, помимо государственного, несколько языков, и один из них – русский…»

Не случайно среди населения элитными школами считаются те, где, помимо английского, немецкого, французского и даже китайского и арабского, преподают русский язык. В Дашогузе такими школами являются №№1 и 10. Записывать туда своих детей родители начинают еще до окончания предыдущего учебного года, делать это летом уже поздно.

Умные отцы и матери, просчитывающие свои шаги в образовании детей далеко вперед и думающие об их будущем, понимают, что без владения русским языком дорога им в российские, белорусские, украинские и кыргызские учебные заведения закрыта, а без английского или других европейских языков – в США и Европу. Сегодня русский язык преподается в обычных туркменских школах, но только как иностранный и в ограниченном количестве часов. За один урок учитель должен дать учащимся не только грамматику, но и русскую литературу. О преподавании же физики, химии, истории, географии и других предметов на русском языке, начиная с первого класса и по выпускной, нет и речи.

«Дело в том, что преподавателей русского языка и литературы готовят Туркменский Государственный педагогический институт им. Сейди и Туркменский национальный институт мировых языков им. Азади, — сообщила бывшая учительница начальных классов одной из школ г. Мары, ныне проживающая в Санкт-Петербурге. — Выпускники этих вузов работают с детьми средней школы, но они не преподают на русском языке химию, физику, историю и другие предметы. Специалистов для начальной школы готовят средне-специальные учебные заведения, причем исключительно на туркменском языке. Так что взять учителей, которые бы работали в «русских» классах, неоткуда, только те, что остались еще с союзных времен».

Наблюдатели АНТ говорят, что государству необходимо пойти навстречу желающим обучать своих детей в классах с русским языком обучения. Желание огромное, и это закономерность. Необходимо увеличить количество русских классов, а чтобы дети не испытывали трудностей, нужно обучать их языку еще на дошкольном уровне – в детских садах.

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