Весеннее безводье в Дашогузе грозит последующей нехваткой продовольствия (фото) 

К повседневным проблемам и заботам жителей Дашогузского велаята Туркменистана в апреле прибавилась еще одна, чрезвычайная, связанная с нехваткой воды в арыках и оросительных каналах. Казалось бы, недостаток поливной воды – это проблема хозяйственных руководителей, земледельцев-арендаторов и жителей сельской местности. Для одних отсутствие в арыках воды грозит срывом сроков проведения посевной на хлопковых полях, недобором урожая на пшеничных полях; для других апрельское безводье может привести к тому, что приусадебные участки-меллеки останутся незасеянными. В результате все население области, по мнению местных наблюдателей, может столкнуться с нехваткой продовольствия. О ситуации в регионе в материале корреспондента АНТ Селима Хакнепесова.

Когда воды мало в каналах или когда русла оросителей совсем сухие, жители Дашогузского велаята поступают по принципу «голь на выдумку хитра». Если на дне арыка есть вода, то они выкачивают ее насосами и мотопомпами, роют траншеи, самовольно и за свои средства прокладывают пластиковые трубы и по ним доставляют живительную влагу до своих высыхающих на корню посевов в огородах и садах. Если же воды в русле вообще нет, то люди роют колодцы, бурят на своих участках скважины и опять-таки насосами или вручную добывают воду для полива.

Небольшой участок или огород водой из скважины или качального крана еще можно как-то полить. Но что делать арендаторам, у которых не несколько соток, а целый гектар или больше земли? Практически ничего! Разве что ожидать дождя или рассчитывать на милость работников райводхозов. Но что могут сделать специалисты водного хозяйства, если вода, как они говорят, не поступает из Амударьи в Совет-яб, Джумабай-сака, Клычбай-арна, Туямуюнский и Шасенемский каналы, а через них во все оросительные системы велаята? Каждый раз, когда в период посевной кампании или проведения первого полива зерновых культур в велаяте остро ощущается нехватка поливной воды, чиновники от мелиорации используют все тот же аргумент: мол, ледники в горах Памира плохо тают, потерпите немного, солнце ускорит таяние, и Амударья станет полноводной.

Проблема с поливной водой в велаяте куда более серьезная, чем может казаться, она затрагивает интересы всего населения региона и может, в итоге, негативно сказаться на снижении доходов сельхозпроизводителей, на уменьшении объемов будущего урожая овощей и фруктов. А раз помидоров и огурцов, яблок и абрикосов в продаже будет меньше, то, следовательно, и цены на них будут выше обычного. Вот эти последствия отсутствия воды в арыках больше всего ударят по горожанам.

Потерпеть с водой, конечно, можно, но вот время и необходимость во что бы то ни стало выполнить государственный план не терпят. Дехкане-арендаторы и владельцы огородов упускают самое благоприятное время для сева и полива. Иные, отчаявшись от безводья и чтобы закончить сев хлопчатника к установленному президентом сроку, засевают поля без предварительного и обязательного влагозарядкового полива почвы. Один Аллах знает, прорастут ли семена, брошенные в сухую землю. Другие берут воду для полива из зейкешов – коллекторов для отвода грунтовых вод. Вода из таких дренажных водопроводов соленая, ее использование может навредить структуре почвы и привести к вторичному засолению массивов. Но что остается делать хякимам и дехканам, когда сверху давят и требуют завершить сев хлопчатника и обеспечить первый полив пшеницы, а воды-то в оросителях нет?

Проблема с поливной водой в Дашогузском велаяте, как сообщают источники АНТ, в эти дни стоит весьма остро. По сути, происходящее напоминает испытание безводьем. Однако вот что интересно. О ее нехватке, об угрозе засухи никто из числа руководителей региона или на уровне СМИ официально ничего не сообщает. Как будто такой проблемы с водой нет в помине. А она есть. И эти фотографии, полученные редакцией АНТ, тому убедительное подтверждение.

Селим Хакнепесов, специально для АНТ

P.S. Пока готовился этот материал, на Радио «Азатлык» вышла информация о нехватке воды и в Марыйском велаяте. По сообщению корреспондента радио, из-за дефицита воды пшеница высыхает, не достигая в необходимом росте для последующего укоса.

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