По сообщениям источников АНТ в Туркменистане, ситуация с мукой и хлебом остается напряженной. Несмотря на изобилие на базарах и рынках казахстанской муки, население предпочитает покупать ту, что доступна по цене, то есть местную, но именно ее ощущается дефицит.

Обычный буханочный хлеб тоже не лежит на прилавках, за ним надо поспешить в магазин к открытию, к первому (часто единственному) привозу. Народ уже встал в очередь, хлеб раскупается быстро, в руки дают не более двух буханок. Часть хлеба продавцы припрятывают в подсобное помещение и позднее реализуют “своим”: знакомым и родственникам. Запас хлеба должен быть и на случай проверки.

Жители Мары заметили, что в связи с дефицитом муки, хлебопекарни стали явно экономить. Буханки не стандартные, маленькие, в них однозначно нет положенного веса.

“Хлеб не белый, очевидно, мука 1 или 2 сорта, но другого нет, поэтому приходится брать такой”, — сообщила жительница Мары, пришедшая за хлебом до восьми часов утра. Позже буханок в государственном магазине №60 на углу проспекта Ниязова и улицы Кемине уже нет.

«Такое ощущение, что всё это мы уже проходили, — написал в редакцию АНТ местный житель. – Перебои с хлебом были 20-25 лет назад. Тогда точно так же люди шли к открытию магазина, чтобы иметь возможность купить свой паек — две буханки хлеба. Осталось только карточки ввести, как было тогда. Спрашивается, к чему мы вернулись, к 1995 году прошлого века?»

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Редакция АНТ гарантирует конфиденциальность вашей личности.