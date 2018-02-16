Туркменистан: Назад, в девяностые?

Жители Туркменистана, одного из богатейших государств в мире по запасам нефти, газа и других полезных ископаемых, столкнулись с нехваткой основных продуктов питания. Если в столице страны более или менее сохраняется видимость изобилия, то в регионы вернулись девяностые годы прошлого столетия, когда население отстаивало многочасовые очереди за мукой, хлебом, растительным маслом и другими пищевыми продуктами.

Дефицит муки ощущается повсеместно. В Мары, например, привоз ее в государственные магазины осуществляется не каждый день, а когда мука появляется – мгновенно собираются очереди. В 48-м и 62-м магазинах муку второго сорта местного производства и расфасованную в мешки по 5 кг на семью продают через день. Цена – 5 манатов. Несмотря на то, что мука, по словам источников, черная, народ стоит и за такой. Другой в продаже просто нет.

Похожая картина и в Дашогузе. По сообщениям местных источников, перед магазинами еще до открытия собираются очереди по 60-70 человек. О том, ожидается ли сегодня поступление, зачастую не знают даже продавцы, поэтому люди стоят и ждут. Часто оказывается, что прождали напрасно.

В Лебапском велаяте и в городе Теджене в очередях за мукой отмечались случаи падения людей в обморок. Нередко вспыхивают потасовки, возникают скандалы.

Цены на продукты питания никем не контролируются. Растительное масло российского производства «Кубанская семечка», «Корона изобилия», «Масленица» и «Царь» в ашхабадских супермаркетах стоит 17 с лишним манатов, а в коммерческих магазинах доходит до 23-х. Кукурузное масло «Final» также стоит 23 маната. «Олейна» либо вообще исчезла с прилавков, либо продается по 25 манатов и дороже за литровую бутылку.

Как отмечают столичные источники АНТ, цены растут каждый день. Пачка сливочного масла «Prezident» стоит 27 манатов, а килограмм сахара – 10 манатов. Во многих магазинах с прилавков исчезли местные соки, так как из-за валютного кризиса у производителей закончилось импортное сырье.

«Судя по всему, мы возвращаемся в голодные девяностые, хотя власти продолжают утверждать, что народ живет в эпоху могущества и счастья. Отпуск некоторых продуктов питания уже осуществляется в ограниченном количестве, с такими темпами скоро вернут продуктовые карточки», — говорит наблюдатель АНТ в северном регионе страны.