Туркменистан: Эпоха могущества и счастья лишает людей льгот

Если опираться на официальную статистику и читать местную периодику, то Туркменистан по критериям макроэкономического развития семимильными шагами движется вперед, практически достигнув эпохи могущества и счастья. Однако, приводимые цифры роста, высокие проценты лишь мозолят глаза читателям местных газет и режут слух телезрителям, ибо реалии говорят об обратном.

Так в Акдепинском этрапе Дашогузского велаята, кроме сезонно функционирующих хлопкоочистительного и кирпичного заводов, нет ни одного стабильно работающего промышленного предприятия, а уровень безработицы просто зашкаливает. Людей тревожит тот факт, что в подобной ситуации им теперь придется платить за свет, газ и воду.

«Пусть тарифы и невысокие и при наличии работы и стабильной зарплаты за все можно платить, но для безработных это катастрофа, — рассуждает уроженец Акдепе Джума, нашедший временную работу в соседнем Куняургенче. — Как прожить тем, кто еле сводит концы с концами, зарабатывает гроши, продавая на базаре излишки молока, яиц со своего подворья? Пособия по безработице никто в этой стране никому не выплачивает. Власти будто эксперимент на выживаемость проводят. Люди, не имеющие возможность платить за коммунальные услуги, окажутся на дне жизни, будут нищенствовать, жить как в средневековье, пользоваться керосиновыми лампами, обогреваться дровами, пить воду из грязных арыков».

Джума прямо говорит: при Ниязове жилось легче, чем при Бердымухамедове. И в подтверждение своих слов говорит о вещах, о которых местные СМИ не сообщают. 10-процентное повышение зарплат, пенсий и стипендий, о котором трубят газеты и телевидение, съедается галопирующей инфляцией. Система здравоохранения стала платной, а необразованные врачи вынуждают состоятельных людей лечиться за границей, бедных же, как в старину, обращаться к табибам и знахарям.

Однако не только в отсталом Дашогузском велаяте люди, сравнивая свою жизнь при Ниязове и при Бердымухамедове, говорят, что раньше было немного лучше, чем сейчас. В промышленном центре – городе нефтяников Балканабаде, рабочие Ремонтно-наладочного управления (РНУ) Госконцерна «Туркменнефть» поведали о том, как руководство в лице начальника управления Азата Гаджарова лишило их всех льгот и привилегий, предусмотренных законом для тех, кто трудится в опасных и вредных для здоровья производственных условиях.

«Раньше за вредность нам предоставляли к трудовому отпуску дополнительные 7 оплачиваемых дней, регулярно получали кефир и другие молочные продукты, доплачивали какие-то деньги. Помимо этого, нам выдавали спецодежду, средства гигиены, мыло и полотенца. Уже пятый год ничего этого мы не видим, хотя условия труда остались прежними. И куда мы только не жаловались! Писали коллективные письма в Министерство юстиции, труда и соцзащиты, жаловались даже омбудсмену — бесполезно. Как будто в бездонный колодец канули наши заявления», — сказали рабочие одного из цехов РНУ.

Их возмущает бездействие профсоюзной организации, призванной защищать интересы людей труда. Председатель профкома сквозь пальцы смотрит на то, как администрация волевым, незаконным решением принуждает рабочих выполнять несвойственную им по специальности и вредную для здоровья работу.

«Начальство заботится о своем благе, на простых людей им глубоко наплевать», — говорит молодой наладчик, которого чаще всех заставляют выполнять вредную работу, которую он делать не обязан.

То, что в эпоху могущества и счастья стало хуже, свидетельствует и процедура прохождения медосмотра. Раньше диспансеризация проводилась ежегодно, рабочие могли вовремя узнать о состоянии своего здоровья. Но вот уже третий год никто в РНУ не проходит медосмотров. Причина – нет средств. Предприятие не перечисляет деньги медучреждению, а врачи без денег даже разговаривать с рабочими не хотят. Они так и заявляют: обходной лист подпишу, потому что за эту услугу ваше РНУ перечислило деньги, а вот про медосмотр забудьте. Если так хотите узнать про свое здоровье, то платите 12 манатов и, как говорится, пожалуйста.

12 манатов стоит услуга только одного профильного врача, скажем, окулиста. Нетрудно посчитать, сколько надо в общем заплатить рабочим за медосмотр, который в прежние годы проводился для них бесплатно. А здоровье не железное. У людей, целый день работающих в закрытом помещении, где выполняются сварочные и другие вредные для организма работы, без вентиляции, рабочих, вдыхающих пары горюче-смазочных материалов, химических веществ, самочувствие ухудшается с каждым годом. Это и без медосмотра видно – многие жалуются на снижение остроты зрения, особенно токари, иные – на возникшие проблемы с бронхами и легкими.

«В эпоху могущества и счастья нас лишают даже тех социальных, бытовых и иных льгот, которые были до этой самой эпохи», — вторит акдепинец Джума.

Азат Хатамов, специально для АНТ