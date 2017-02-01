В Ашхабаде не стало Людмилы Волковой

Вечером 31 января в Ашхабаде после продолжительной болезни скончалась Людмила Волкова. В столице Людмилу Геннадьевну знали многие, всю свою жизнь она посвятила науке и образованию детей: до самого выхода на пенсию Л. Волкова работала учителем математики и физики в столичной школе №7, а до этого трудилась в Академии наук Туркменистана, в Институте Солнца. Уже выйдя на заслуженный отдых и до болезни, она ежедневно давала частные уроки на дому.

Через неделю Людмиле Геннадьевне должно было исполниться 66 лет. Первого февраля состоялись похороны. Ее жизнь можно было бы продлить еще на многие годы, если бы в Туркменистане была качественная медицина и внимательное отношение врачей к пациентам.

История болезни

28 мая прошлого года Волкову госпитализировали в ашхабадский кардиологический центр. Несмотря на то, что рентген грудной клетки не показал изменений, заведующий терапевтическим отделением без проведения дополнительного обследования диагностировал воспаление легких и назначил сильнодействующие антибиотики. Лечение не помогло, больной требовалось находиться под кислородом, но аппарат, по распоряжению того же завотделения, был отключен на третий день. Через час у Л.Волковой случился анафилактический шок, и ее перевели в реанимационное отделение.

Проведенная 1 июня бронхоскопия выявила в трахее новообразование, которое и перекрывало доступ воздуха на 75%. В тот же день для консультации был вызван онколог, который рекомендовал пациентке обратиться в столичный онкологический центр. После ночи в реанимации, в тяжелом состоянии больную перевезли в онкоцентр, для чего директор кардиоцентра после личного обращения к нему сына Волковой Станислава позволил выделить для этой цели «скорую», оснащенную кислородным аппаратом.

В онкоцентре больную на протяжении четырех (!) часов на инвалидной коляске гоняли по всем этажам здания, и, только когда Станислав договорился с замдиректора центра, его мать направили на компьютерную томографию (КТ). Осматривали больную врач и заведующий отделением центра болезней головы и шеи. Было принято решение о проведении срочной операции трахоостомии, но под местной анестезией.

Результатом оперативного вмешательства стала потеря голоса больной. Врач также заявил, что проведенное цитологическое исследование выявило у пациентки злокачественные клетки, а окончательный диагноз – рак щитовидной железы 4-й стадии. Позднее этот диагноз был опровергнут как в Минском (Республика Беларусь) онкологическом диспансере, так и в Научно-исследовательском институте онкологии им. П.А. Герцена в Москве, куда лишь после вмешательства дипломатов двух стран мать и сын Волковы смогли выехать из Туркменистана.

В отделении болезней головы и шеи ашхабадского онкоцентра на основании одной лишь томографии Л.Волковой назначили химиотерапию и облучение, что в итоге усугубило ее состояние. Туркменские врачи операцию на щитовидке не рекомендовали, а лишь посоветовали продолжить курс лучевой терапии. В итоге, на основании неверно проведенного цитологического исследования была назначена ненужная, по мнению московских онкологов, и, более того, опасная в ее ситуации лучевая терапия…

Операцию Л.Волковой провели в Москве, и она принесла облегчение, но лишь на время, поскольку болезнь на тот момент была сильно запущена.

25 октября семья вернулась в Ашхабад. Вскоре Людмилу Геннадьевну частично парализовало. Начиная с этого момента, состояние ее день ото дня ухудшалось. Она оставалась прикованной к постели и ничего уже не могла самостоятельно делать. За больной матерью в одиночку ухаживал ее сын, не получая никакой профессиональной помощи по уходу за тяжелобольным человеком. Кроме прочего, все последние месяцы мать и сын жили только на пенсию Людмилы Геннадьевны, большая часть которой уходила на дорогостоящие лекарства. Никаких бесплатных препаратов онкобольная Волкова не получала. Не представлялось возможным и госпитализировать ее – все медицинские услуги в стране платные, да и смысла особого не было, ведь в госпитале работали те же самые врачи, которые ее уже «лечили».

В попытке оформить матери инвалидность Станислав столкнулся с бюрократией и черствостью. Так, в столичном Доме здоровья №3 Станислава отправили добиваться инвалидности в другую поликлинику, а когда тот попробовал объяснить, что не может надолго оставлять парализованную мать, которая еле дышит через трубку в груди и не может встать в туалет, то получил ответ: «А это не наши проблемы, у вас должны быть родственники»…

Последние несколько дней Людмиле Геннадьевне становилось только хуже, она практически ничего не ела и не пила. Семейный врач определил у нее воспаление легких и прописал дорогостоящие лекарства. 31 января у больной началась агония, ее навестил врач-онколог местной поликлиники, который отказался прописывать трамадол и при ней же заявил ее сыну: «А зачем, она уже умирает!» Позже этот препарат ей все же вкололи, правда, сделала это бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, но вечером женщина скончалась…

Редакция АНТ выражает искренние соболезнования Станиславу Волкову.