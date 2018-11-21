Балканабад: Приватизация и коррупция идут в ногу

Желающих приватизировать свою квартиру в доме, находящемся в ведении ЖКХ, в Туркменистане немало, и Балканабад тут не исключение. Однако естественное желание стать собственником недвижимости не всегда совпадает с возможностями, резко отличающимися от того, как это прописано в законе о приватизации и разгосударствлении жилого фонда. Подобное несовпадение усугубляется еще и возрастающим аппетитом должностных лиц системы ЖКХ (контора на фото), чьи действия или бездействия целиком зависят от предложенной им суммы в виде взятки.

В Балканабаде большая часть многоэтажек в жилых кварталах города была построена по проектам советского периода, когда главной задачей являлось обеспечение жильцов не комфортными условиями для проживания, а самим жильем. По тем проектам квартиры были малогабаритными, и даже в 3-4-комнатных кухня, санузел, прихожая и прочие помещения были небольшими по размеру, становясь со временем для растущей семьи попросту тесными. Выход балканабадцы, как, впрочем, и жители подобного жилья в других регионах страны, находили в самостоятельной перепланировке квартир.

Они совмещали ванную с туалетом, ломали внутриквартирные перегородки, увеличивая тем самым размер той или иной комнаты, также расширяли помещения за счет выноса кухни на веранду, а к той пристраивали террасу. Многие исхитрялись возвести подобную пристройку даже к третьему этажу! К слову, несколько лет назад весь этот самострой был, в основном, снесен. И теперь, когда людям, наконец-то, в законодательном порядке позволили осуществить приватизацию жилья, у балканабадцев возникли проблемы.

Процесс перевода квартиры из государственной собственности в личную долгий и нудный, требующий составления всевозможных актов, сбора кучи справок и других бумаг с разными печатями и штампами. И за каждой такой бумагой приходится немало побегать, а еще и заплатить. Иногда дело доходит до абсурда. Требуется, например, справка из санэпидслужбы о том, что жилье, в котором ты до сих пор жил, пригодно для дальнейшего проживания и отвечает всем нормам санитарии. Справка платная. Ну, хорошо, а где квитанция об оплате? Где указан прейскурант? Ничего этого нет. Либо плати, сколько говорят, и получаешь справку, либо уходи восвояси. Но без данной бумажки весь процесс приватизации останавливается.

Деньги также нужно заплатить за справки от государственного пожарного надзора, с телефонной станции об отсутствии неуплаты, из отдела энергосбыта, из газоснабжающей организации, водоканала, домоуправления, городского бюро технической инвентаризации (ГБТИ) и еще целого ряда инстанций. Тариф разнится от 20 манатов до нескольких сотен. Хорошо, если эти деньги за справки и схемы поступают в госбюджет.

«Тогда, — говорит жительница квартала 209 Таганбиби, — было бы не обидно. Но ни в одной из вышеперечисленных инстанций мне не выписали квитанцию и не дали кассовый чек об уплате. Поэтому лично у меня есть очень большое подозрение, что часть денег за приватизацию минует государственную кассу».

Многие жители Балканабада, решившиеся на приватизацию жилья, считают так же, как Таганбиби. По их словам, заполучить необходимый документ без взяток невозможно ни в одной из инстанций. Однако в полной мере коррупционная составляющая всей процедуры приватизации проступает непосредственно в офисе ГБТИ, где выдается чертеж-схема расположения комнат и помещений внутри квартиры.

В ГБТИ, как говорят сами балканабадцы, «вымогатель сидит на вымогателе и вымогателем погоняет». Главное требование, которое выдвигают здешние «специалисты» по взяткам, таково: приведите, мол, свою квартиру в первоначальное состояние, соответствующее проекту жилдома, тогда и получите нужный чертеж квартиры, а иначе не будет выдано ничего! Понятное дело, что никто не станет возвращать на место давно снесенные перегородки, переносить обратно кухню, разделять уже совмещенный санузел и, таким образом, возвращаться в прежнюю тесноту. Но на «нет», звучит ответ, — и бумаг нет. В такой ситуации единственный оптимальный выход видится в даче «на лапу».

И люди дают, а те, от кого зависит выдача документа, не стесняясь берут. Существуют даже тарифы. Если к квартире на первом этаже сделана дополнительная пристройка в виде террасы или веранды, то это стоит 1000 долларов США. А если перепланирована квартира на верхних этажах, то 500 долларов. Заплатил? Всё – твой вопрос в ГБТИ решается быстро, без задержек и лишних разговоров.

Таким образом, чтобы в Балканабаде собрать пакет документов для приватизации, нужны недюжинное терпение, выдержка и деньги. Много денег. Ведь приватизация и коррупция здесь идут рука об руку.