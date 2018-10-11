Туркменистан: Коррупция и произвол подталкивают начальника к краю пропасти

Начальник нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Барсагельмес», находящийся в данный момент в следственном изоляторе, находится в шаге от суицида из-за незаконного, как говорят наблюдатели, обвинения в хищении свыше тысячи импортных стальных труб. Это управление относится к государственному концерну «Туркменнефть». И это уже не первый случай, когда из-за коррупции и следственного произвола руководители подведомственных концерну структур сводят счеты с жизнью.

Информации по этому делу крайне мало. На данный момент известно, что в управлении была выявлена недостача дорогостоящих стальных труб на сумму 500 тысяч манатов (примерно $25,000 по курсу рынка или $143 тысячи по госкурсу). Эти трубы закупаются за границей за валюту. Недостача привела к приостановке буровых работ, снижению объемов добычи нефти.

По информации источника АНТ, несмотря на то, что недостача образовалась еще до назначения на должность нынешнего начальника НГДУ «Барсагельмес», следователи из прокуратуры и ашхабадские начальники из ГК «Туркменнефть» хотят «повесить» недостачу на нынешнего руководителя.

«А ведь многим известно, что два его предшественника на этой должности, с ведома нынешних проверяющих, разбазаривали госимущество, распродавая налево и направо трубы, которые в частных домовладениях используются как строительный материал», — сообщил источник.

По его словам, сейчас идет самый настоящий торг. Перед взятым под стражу руководителем НГДУ ставится условие: либо он признает эту недостачу как собственное преступление, полностью возмещает ущерб и отделывается 2 годами тюрьмы, либо получает 23 года с конфискацией имущества, но тогда его дети останутся на улице без крыши над головой.

Следствие по факту недостачи в НГДУ продолжается. Однако, в коллективе, где нынешний начальник, в отличие от его двух предшественников, пользуется уважением за свою порядочность и человечность, никто не уверен, что деньги, требуемые с него в качестве возмещения ущерба и в счет недостачи, окажутся на счету предприятия.

«Это просто очередная уловка следователей и прокуроров, пытающихся таким образом прикрыть хозяйственное преступление и при этом нажиться либо отчитаться «раскрытым» преступлением. Не исключено, что невинный человек, поставленный в безвыходное положение, решится пойти на роковой шаг, по примеру начальника Балканабадского УМН Байрама Гурбангельдыева», — сказал источнику АНТ один из ветеранов НГДУ.

Напомним, в публикации «Туркменистан: Суицид в эпоху могущества и счастья» от 16 июня 2017 года АНТ рассказывали о случаях сведения счетов с жизнью людьми, доведенных разными обстоятельствами до отчаяния и не нашедших иного способа решения своей проблемы, кроме как самоубийство. В материале, в частности, сообщалось о суицидах и попытках самоубийств среди работников подразделений ГК «Туркменнефть».

На днях стало известно, что история добровольного ухода из жизни Байрама Гурбангельдыева, увы, имела продолжение.

Напомним, 45-летний Б. Гурбангельдыев наложил на себя руки в своем рабочем кабинете два года назад. Случилось это после того, как в управлении всплыли крупные недостачи финансовых и материальных ценностей, допущенные его предшественником на этой должности и тщательно скрытые им в период приема-передачи предприятия.

Несмотря на оказываемое на него давление со стороны ГК «Туркменнефть», угрозы и даже насилие местных правоохранительных органов, Б. Гурбангельдыев всячески пытался доказать свою непричастность к многомиллионной недостаче, но тщетно. Поняв, что хищениями госимущества, допущенными его предшественником, никто всерьез заниматься не будет, а его самого всеми способами заставят взять на себя чужое преступление, Б. Гурбангельдыев изложил суть происходящего в предсмертной записке и наложил на себя руки. Эту записку позже его секретарша обнаружила в приемной, в оставленном им целлофановом пакете с едой, и передала представителю прокуратуры.

После обнародования некоторых деталей самоубийства Б. Гурбангельдыева, прокуратура вынуждена была провести новое расследование, в ходе которого установила, что недостача в УМН появилась в период работы прежнего начальника предприятия. Он дал проверяющим взятку в размере 40,000 долларов, чтобы те скрыли выявленную ими недостачу, а ему самому дали возможность избежать уголовного наказания, остаться в коллективе на рядовой должности и ежемесячно отдавать часть зарплаты в счет погашения недостачи.

«По итогам новой проверки прокуратура привлекла к ответственности прежнего начальника УМН. Он осужден на 23 года лишения свободы. Однако, остались не названными и не наказанными те, кто за $40 тысяч скрыл преступление и прямо или косвенно повинен в доведении Байрама Гурбангельдыева до самоубийства», — сообщил другой источник АНТ в нефтегазовой отрасли Балканского велаята.