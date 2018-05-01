Балканабад: Представитель Адалат есть, а справедливости нет

В каждой области Туркменистана имеются отделы и даже целые управления министерства юстиции (по-туркменски Министерство Адалат) с утвержденным штатом работников и высокими, по сравнению с некоторыми иными категориями госслужащих, окладами. Жители регионов после своих безрезультатных хождений по прокуратурам и судам обращаются в представительства Минюста как в последнюю инстанцию, рассчитывая на то, что в ведомстве под такой многообещающей вывеской есть справедливость и торжество закона. Но, увы, их ожидания и иллюзии улетучиваются сразу же после изложения сути жалобы.

Так случилось с работником Ремонтно-наладочного управления (РНУ) Госконцерна «Туркменнефть» Гочмамедовым (фамилия изменена), пришедшего в поисках справедливости в дом №13 в квартале 144, где находится областной офис Минюста. Рабочий пожаловался на то, что руководство управления в лице Азата Гаджарова, Реджепа Гулмамедова и Пиримгулы Гурбанмурадова позволяет себе грубо нарушать трудовое законодательство и права рабочих, произвольно завышая норму выработки, и под угрозой применения мер административного воздействия принуждая людей выполнять несвойственную им по должности работу. Внимание представителя Минюста было также обращено на то, что в цехах предприятия нарушаются санитарные нормы, а люди теряют свое здоровье во вредных производственных условиях. Помимо этого, Гулмамедов и Гурбанмурадов позволяют себе рукоприкладство в отношении подчиненных.

Рабочий Гочмамедов рассказал также о том, что руководство управления заставляет персонал работать на опасных самодельных станках, которые по документам проходят как заводские и безопасные.

«Никто не имеет права работать на таких станках, потому что это очень рискованно, но начальнику, инженеру и специалисту по технике безопасности на это наплевать. Они все равно заставляют рабочих вставать к станкам и выполнять завышенные нормы выработки, — сообщил рабочий человек и высказал в конце свою главную просьбу. — Помогите мне в этих вопросах добиться справедливости или, в крайнем случае, окажите мне содействие перейти на работу в другой, более безопасный, цех нашего предприятия!»

Но вместо помощи и понимания рабочему пришлось выслушать ответную жалобу от регионального представителя М. Мурадова:

«Я, к сожалению, маленький человек и бессилен в решении подобных вопросов, у меня нет иных прав, кроме как вести прием граждан и регистрировать их заявления. Попробуйте попасть на прием к самому министру юстиции в Ашхабаде, рассказать ему о том, что творится на вашем предприятии, может быть, это как-то поможет. Но я очень в этом сомневаюсь, не добьетесь вы справедливости ни в нашем министерстве, ни в каком-либо ином правоохранительном органе».

Такой ответ официального представителя министерства юстиции окончательно похоронил все чаяния на торжество справедливости, с которыми Гочмамедов пришел в региональный офис в г. Балканабаде. А вместе с его надеждой рухнули упования на справедливость и десятков простых людей из балканабадского Ремонтно-наладочного управления Госконцерна «Туркменнефть».

На фото: самодельная вспомогательная установка, хотя по документам идет как «заплёточный станок». Таких установок в РНУ три единицы, они работают от напряжения 380 вольт, у двух станков нет обязательных тормозов.