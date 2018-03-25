Балканабад: Нехватку офисной бумаги госорганы восполняют за счет населения

На днях нескольким десяткам жителей Балканабада неожиданно позвонили со служебного телефона (+99322260056) городского ЖЭТа и велели явиться к 9 часам следующего утра, прихватив с собой по 10 чистых листов стандартной машинописной бумаги.

Всех этих людей объединяло одно: их фамилии стояли в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. Одна и та же мысль посетила каждого: «Неужели очередь продвинулась и дошла до меня!»

Впрочем, почему бы и нет. Вон и по новостям в новостной передаче «Ватан» сообщили, что в стране с размахом ведется строительство жилья и только в 2017 году его сдано общей площадью более 1 млн. 214 тыс. квадратных метров. Так что чем черт не шутит…

Утром следующего дня у ЖЭТа наблюдалось столпотворение. Шел уже 10-й час, но никого до сих пор не пригласили зайти внутрь, и также никто не спешил выйти к собравшимся. Люди стояли и строили догадки, в чем причина вызова да еще с листами чистой бумаги. «Неужели предложат жилье?». «Скорее всего, да, дадут, только вот документы, видимо, надо оформить». «Точно! Не случайно же потребовали принести бумагу».

Висевшее в воздухе напряжение было, тем не менее, приятным и волнительным, несмотря на слышащиеся редкие реплики скептиков и сомневающихся. Главный скепсис заключался в том, что не может такого быть, чтобы всем вручили ключи от квартир за просто так, даром, без устоявшейся таксы в 3 тысячи долларов.

Всеобщее внимание собравшихся привлекла женщина средних лет, которая громко усомнилась в том, что причина вызова – это раздача ключей. «Почему вы так считаете? Вы кто, гадалка, что ли?» – спросил ее кто-то из толпы.

«Тут и к гадалке ходить не надо, а вот в хякимлик время от времени наведываться не мешало бы, — оживилась дама. – Недавно я там была по делам и у входа случайно увидела вывешенный на доске список очередников. Так вот, этот список не обновлялся с 2015 года, очередь не движется».

Люди стояли уже целый час, и благостное поначалу настроение постепенно улетучилось, трансформировавшись в общее раздражение и злость. Пришедшие начали понимать, что их ожидания не оправдались, их обманули, и на самом деле здесь нужны не они, а бумага. Так оно в итоге и получилось: со всех собрали принесенные листы и велели расходиться.

Балканабадцы не из тех, кто молча проглатывают пилюлю. Они пишут жалобы и заявления во все инстанции. Другое дело, что в ответ получают одни лишь отписки. Но люди хотят знать, а в курсе ли хяким Балканабада, что работники ЖЭТа таким вот образом покрывают дефицит писчей бумаги? И есть ли таковая в администрации города? Что думает хяким велаята о таком странном способе пополнения канцелярскими товарами офисы городских служб, призванных решать проблемы горожан, а, не наоборот, ждать от них помощи? Этой заметкой мы доводим до сведения этих руководителей и многочисленные контролирующие органы: обеспечьте ЖЭТы писчей бумагой, дабы они могли заниматься своими прямыми обязанностями, в том числе распределением жилья в Балканабаде.

Азат Хатамов