Фотографии недели — 22.04.2017

В городе Туркменбаши (бывший Красноводск) местные коммунальные службы не всегда вовремя вывозят мусор. Более того, утиль здесь не разделяют, как это делают в Ашхабаде, поэтому и бумага, и пластик, и органические отходы оказываются в одном контейнере, хотя все можно было бы использовать вторично. Конечно, в том, что грязно и неопрятно вокруг, виноваты и сами жители: им, видимо, тяжело донести пакеты до контейнеров и выбросить их прямо в баки, а не оставлять на земле.

В Туркменистане вновь наблюдается нехватка сигарет. С конца марта в государственных магазинах их не продают вообще. Местные наблюдатели связывают это с месячником здоровья, который проходит в апреле. В коммерческих магазинах Ашхабада сигареты пока еще доступны, но цена их выросла с 35 манатов ($10) за пачку до 40-50, в зависимости от района. Люди, в основном, покупают их поштучно за 2-2,5 маната.



Попавшие в ДТП автомобили на штрафстоянке дорожной полиции в Балканабаде. Случаи аварий на дорогах нередки и зачастую происходят по вине нетрезвых водителей, как, например, местного чиновника – хозяина внедорожника на снимке. Наказания ответственному лицу удалось избежать благодаря своим связям в правоохранительных органах. Источники говорят, что чиновнику даже не пришлось возмещать ущерб за приведенный в негодность государственный автомобиль.



Случаи ДТП также нередки и в столице Туркменистана. Часто жертвами аварий становятся женщины, которых заставляют мыть «протокольные» трассы, как полы в доме, тряпкой.



Этот снимок тоже из Ашхабада. На месте небольшой детской площадки, которую вместе с лавочками и пристройками сравняли с землей, теперь пустырь, и детям приходится играть чем придется.

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