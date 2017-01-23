Ашхабад: Проблемы с водоснабжением

На протяжении последних нескольких недель в столице Туркменистана наблюдаются проблемы с обеспечением населения питьевой водой. В многоквартирных домах по улицам Шевченко, Гоголя и на других центральных магистралях города практически ежедневно отключают холодную воду, а когда ее снова дают, то из крана течет вот такая желто-коричневая вода.

Аналогичная ситуация и в домах 9-го и 10-го микрорайонов, а также в микрорайоне «Мир». Со временем вода протекает, очищается, но если снова отключают на несколько часов, то все начинается сначала.

На звонки жителей в водоканал работники отвечают, что произошла авария, но чаще вообще ничего не объясняют. Сами ашхабадцы говорят, что всему виной нескончаемые работы по реконструкции и перепланировке города, в том числе и в ночное время, в результате чего строители натыкаются на уложенные в землю трубы и повреждают их.

Сегодня редкие ашхабадцы употребляют воду из крана для питья и приготовления пищи. Качество уже не то, говорят они. Для этих целей население покупает бутилированную воду. Помимо этого, в жилых домах названных районов столицы местные жильцы используют, как в г. Туркменбаши, индивидуальные насосы или устанавливают один промышленный на весь дом. Иначе вода выше второго этажа не поднимается, говорят ашхабадцы.

Эксперты считают, что многие заболевания связаны, в том числе, и с употреблением загрязненной воды.