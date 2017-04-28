В Туркменистане идет охота на владельцев автомоек и автосервисов

28.04.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , , 362

Уже двое суток в Ашхабаде, Балканабаде (бывший Небитдаг) и Туркменбаши (бывший Красноводск) не работают частные автомойки, автосервисы и вулканизации. Владельцев легальных автосервисов и моек обязывают явиться в налоговую службу, а те заведения, что работают без соответствующих документов, сносят бульдозерами.

Местные наблюдатели связывают это с критикой президента в адрес главы МВД Искендера Муликова за «плохой контроль в отношении нелегально действующих в Ашхабаде и пригородах незарегистрированных предприятий, оказывающих автосервисные услуги, а также автомоек, зачастую использующих питьевую воду».

Одновременно с ним критике Г. Бердымухамедова подвергся и глава налоговой службы за отсутствие с его стороны должного контроля «за частными предприятиями и индивидуальной деятельностью отдельных физических лиц».

Источник в МВД Туркменистана полагает, что министра в ближайшее время ждет отставка, так как к нему «накопилось много претензий».

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