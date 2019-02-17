Туркменистан: Обналичить собственные деньги можно за взятку

В условиях нехватки наличных денег в Туркменистане появилась новая услуга: за 5-10 манатов (27-55 американских центов по рыночному курсу) охранники и сотрудники банков позволяют жителям снимать с их собственных карт наличные деньги в том объеме, в каком они пожелают.

В городах Балканабад и Туркменбаши, как сообщают источники АНТ, сотрудники дежурной полицейской охраны предлагают за пять манатов снять деньги с карты в часы, когда банк не работает. Обычно это происходит в ночное время и по выходным. Сотрудники полиции берут у желающих их пластиковые карты и пин-коды к ним, заходят в банк и самостоятельно снимают наличные в терминалах на территории охраняемых ими финансовых учреждений.

В последние несколько лет жители Туркменистана испытывают острую нехватку наличных денег. Весной и летом 2016 года работники всех бюджетных организаций поэтапно стали получать зарплату на свои банковские карты. Решение было принято на правительственном уровне с целью снизить в стране оборот наличных денег. Однако сегодня, спустя почти три года, лишь считанные торговые точки принимают к оплате пластиковые карты. На рынках и в магазинах торговля идет по старинке — за живые деньги.

Банкоматов по стране не хватает, наличка заканчивается быстро, а заполнение происходит редко. Альтернативные новости Туркменистана уже не раз сообщали о том, что население испытывает острую нехватку наличных денег. Перед банкоматами ежедневно выстраиваются очереди из десятков людей, и это несмотря на то, что сумма для снятия, по сравнению с августом 2018, года заметно увеличилась.

В данный момент, как сообщают источники, в Балканской области страны, люди могут за раз снимать до 700 манатов, хотя раньше можно было обналичить до 400 манатов.

В Дашогузе и Туркменбаши, как минимум, в двух банках — “Дайхан” и “Туркменистан” — сами кассиры за 10 манатов предлагают обналичить деньги в неограниченном количестве. Для этого достаточно предъявить им свой паспорт и банковскую карточку. Кассиры списывают деньги с карты, а при выдаче наличных забирают свою долю. Эти деньги идут им в карман. Как сообщают источники, за день кассиры подобным образом обслуживают по несколько десятков человек.

Отметим, что проблемы с обналичиванием денег испытывают и туркменские студенты, обучающиеся за рубежом. Это зачастую приводит к долгам за учебу, оплату общежития и нехватки денег на питание. В настоящее время туркменские студенты в Украине, Беларуси и России могут снимать до 15 долларов США в местной валюте.