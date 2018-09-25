Туркменбаши: Десятки работников госпредприятия «Балканбалык» оказались под угрозой увольнения

Около 40 работников коптильного и консервного цехов, а также котельной предприятия «Балканбалык» Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана оказались под угрозой увольнения. Как считают работники, директор рыбокомбината Гурбан Мядянов намеренно разоряет предприятие, чтобы впоследствии его приватизировать и построить на его месте частный мини-комбинат. И свое намерение директор активно воплощает в жизнь.

Поводом для недавнего инцидента стала команда Мядянова охране не пускать, начиная с 20 сентября, никого из работников вышеназванных цехов на территорию рыбокомбината. Собравшиеся в этот день у проходной работницы – а в этих цехах работют в большинстве своем женщины – устроили шум и стали снимать происходящее на телефоны, дабы потом обнародовать. Г. Мядянов испугался и через начальника отдела кадров передал, чтобы всех пропустили.

Работники обратились с коллективным письмом в адрес министерства юстиции (копия имеется в распоряжении АНТ) с просьбой навести порядок на предприятии и дать действиям руководителя должную оценку. В ответ на это директор Г. Мядянов 22 сентября заявил, что решением сейсмологов и работников санэпидемстанции здание предприятия признано аварийным и непригодным для работы.

Рыбокомбинат «Балканбалык» в Туркменбаши, действительно, относится к старым строениям города. Впрочем, все оборудование на комбинате такое же. В котельной, например, котёл постоянно выходит из строя. Директор не раз обещал купить новый, но дальше обещаний дело не пошло. Мало того, он вообще переложил ответственность на начальника котельной: вам нужно – сами и покупайте. Выложить 17 тысяч манатов (около $1000 по рыночному курсу) за новый котёл начальник не в состоянии – у неё таких денег просто не водится.

Подобная история и с закаточным станком: за смену он выходит из строя по нескольку раз, его долго чинят, а потом он снова становится непригоден к работе. А работницы не могут уйти домой после окончания смены, потому что рыбу нужно «доработать» до конца. Покинуть цех глубокой ночью – здесь в порядке вещей, а в 8 утра нужно снова быть на работе. Люди вынуждены терпеть и такие условия, иначе другой работы в городе нет.

«Всех этих проблем могло не быть, если бы директор ответственно подходил к своей работе, но он намеренно запускает предприятие, чтобы впоследствии его выкупить», — говорят работники. — Директор не раз в порыве гнева грозился, что все равно закроет предприятие “Балканбалык”. И он все для этого делает».

Он вновь потребовал от работниц выйти в неоплачиваемый отпуск на три месяца, пообещав потом пригласить их на работу, но уже на свое частное предприятие. При этом приказа ни о сокращении, ни об отправке в отпуск без содержания он не предоставил.

«Нас и так каждый месяц вынуждали уходить в отпуск за свой счет, а теперь три месяца мы останемся без зарплаты, — говорится в письме в редакцию АНТ. – У многих на иждивении имеются дети, а некоторым женщинам до выхода на пенсию осталось всего несколько лет».

Авторы письма надеются, что власти в Ашхабаде услышат их проблему и примут меры в отношении директора, а также их собственной дальнейшей судьбы.