Туркменбаши: Тысячи пассажиров осаждают паромы в Азербайджан

Тысячи людей на туркменском морском вокзале международного порта на Каспии пытаются попасть на паром, следующий до Баку. Подобного наплыва пассажиров морской порт в Туркменбаши, введенный в действие в мае нынешнего года, никогда не видывал, даже во времена старого порта.

По несколько суток люди проводят на вокзале, стремясь оказаться на борту судна. Как сообщают местные источники, дело осложняется не только тем, что паром отходит в сторону азербайджанской столицы не ежедневно, а еще и тем, что доступ на палубу возможен только при наличии так называемого талона, который достать как раз-таки и проблематично. Только при наличии талона пассажир попадает на судно, где покупает проездной билет.

Самое интересное, что билет официально стоит 160 манатов ($10 по курсу рынка), в то время как за талон люди отдают сумму более чем в три раза большую – 500 манатов (около $31 по рыночному курсу); причем отдают посредникам, а часто и вовсе мошенникам, когда ни талона тебе, ни денег.

«Сам талон бесплатный, он просто дает тебе право попасть на борт парома, — сообщает один из источников в городе Туркменбаши. – Но попробуй его достань! Нужно ночевать прямо в порту от 3 до 5 дней. Но расторопные товарищи подсуетились: они продают талоны за полтыщи манатов. Многих посредников уже неоднократно ловили на месте преступления и арестовывали, но другие все равно продолжают незаконную продажу, уж больно выгодное это дело. Половина города занимается этим бизнесом. Хочется спросить местные власти: чем ловить этих так называемых бизнесменов, не лучше ли увеличить официальную стоимость проездного билета, дабы деньги попадали в госказну, а не в чей-то карман? Пусть он будет стоить 300 манатов, но это всяко дешевле, чем 500+160=660 манатов».

Пассажиры из Туркменистана предпочитают плыть на местном пароме «Беркарар», чем на азербайджанском, — так выходит дешевле. Билет на азербайджанский паром стоит $60 и платить нужно только в валюте. Источники говорят, что народ в массе своей обозленный, срывается по малейшему поводу. Причина вспышек злости в том, что ничего нельзя сделать просто так: купить билет, не стоять в очереди, не сидеть сутками в ожидании чего-либо…

Туркмены едут в Баку, чтобы найти там работу. Многие готовы остаться надолго, пусть нелегально, лишь бы была возможность работать. Женщины якобы едут в парикмахерские и массажные салоны, в рестораны официантами, а на самом деле увеличивают там число секс-работниц.

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