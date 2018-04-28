С 25 апреля полиция г. Туркменбаши (бывший Красноводск) начала рейды по поиску и задержанию автомобилей темных расцветок, а также сильно подержанных на вид машин. Под полицейские санкции, в частности, попали «Жигули», «Москвич» и другие авто еще советского производства. По городу разрешено перемещаться только белому и серебристому транспорту, остальной выдворяется на штрафную стоянку.
Делается это накануне визита Гурбангулы Бердымухамедова, однако когда именно приедет президент, никто точно не знает, потому что его ожидают и в Дашогузе. Помимо негласного запрета на автомобили темных цветов, источники сообщают, что полицейские штрафуют водителей в солнцезащитных очках. Якобы чтобы снизить аварийность на дорогах. О размерах штрафов не сообщается.
Напомним, негласный запрет на автомобили темных расцветок был введен в Ашхабаде в конце прошлого года. Сотни автовладельцев были вынуждены либо перекрашивать свои машины в белый цвет, либо по дешевке продавать их в велаяты.
С начала апреля в столице начали штрафовать пешеходов в наушниках, якобы они — причина многих аварий.
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4 комментария к записи «В Туркменбаши полиция выискивает темные и старые авто, штрафует водителей в солнцезащитных очках»
Я жду когда начнут выискать людей в стрингах, и тех у кого член больше 10см. У кого больше будут штрафовать пока не укоротят.
А причина требования — это мое желание, у меня 11 см и все должны быть хуже меня, если размер имеет значения. Вон Муликов после предпоследнего выговора уже удалил себе одно яйцо, что бы в количестве было меньше, чем у меня и укоротил свой агрегат на 4 см что бы было меньше чем у меня. Хорошо что у остальных членов в правительстве все меньше. Теперь нужно граждан тоже привести в это соответствие.
От такой возможности хрени люди и бегут из страны. Как ты всем уже надоел.
Çto SOVSEM ohreneli?!!!! Çem zanimat’sya TAKOY herney, luçşe by svoy narod nakormil by, rabotoy obespeçil, uderjal by svoy narod v TÜRKMENISTANE!!! Korrupsiyu UNIÇTOJIL by!!!
Grajdane BOGATOY STRANY ubegayut za kardon, ÇTOBY zarabotat’ na JIZN’, ÇTOBY deystvitel’no JIT’, a NE SUŞESTVOVAT!!!
ALLAH VELIK!!! VSE VOZDASTSYA!!!
На голодный желудок рабы более покорны. А те кто выезжает, я насильно верну. Надоели вы все. Размножаетесь и вас и так больше чем моей родни. А должно быть меньше. Моя страна и мои ресурсы. Все мое. Рекомендую что бы в семье было не более 2 детей. За третьего буду штрафовать. Скажите спасибо что пока китайцы подкидывают бабла на жизнь мне и моей семье, а так я бы давно вас и ваших детей на органы продал.