В Туркменбаши полиция выискивает темные и старые авто, штрафует водителей в солнцезащитных очках

С 25 апреля полиция г. Туркменбаши (бывший Красноводск) начала рейды по поиску и задержанию автомобилей темных расцветок, а также сильно подержанных на вид машин. Под полицейские санкции, в частности, попали «Жигули», «Москвич» и другие авто еще советского производства. По городу разрешено перемещаться только белому и серебристому транспорту, остальной выдворяется на штрафную стоянку.

Делается это накануне визита Гурбангулы Бердымухамедова, однако когда именно приедет президент, никто точно не знает, потому что его ожидают и в Дашогузе. Помимо негласного запрета на автомобили темных цветов, источники сообщают, что полицейские штрафуют водителей в солнцезащитных очках. Якобы чтобы снизить аварийность на дорогах. О размерах штрафов не сообщается.

Напомним, негласный запрет на автомобили темных расцветок был введен в Ашхабаде в конце прошлого года. Сотни автовладельцев были вынуждены либо перекрашивать свои машины в белый цвет, либо по дешевке продавать их в велаяты.

С начала апреля в столице начали штрафовать пешеходов в наушниках, якобы они — причина многих аварий.

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