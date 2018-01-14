Ашхабад: «Охота» за темными авто продолжается

В столице Туркменистана продолжается «охота» за автомобилями темных расцветок. По сообщению местных источников АНТ, работники дорожной полиции начали объезжать дворы ашхабадских микрорайонов в поисках темных машин. Проверяются припаркованные легковушки, накрытые чехлом. Если окажется, что автомобиль темного цвета, то вызывают эвакуатор и увозят машину на штрафную стоянку.

По словам одного из работников ГАИ, у каждого сотрудника имеется дневной план в два автомобиля. Сегодня на стоянке, что по улице Юбилейной, в основном автомобили серых и ярких цветов, например, синих и красных.

Один из местных автовладельцев сказал, что работники дорожной полиции извлекают из данного негласного запрета свою выгоду. Чтобы получить разрешение на перекраску и вывоз своего авто со стоянки, нужно дать взятку, сумма которой колеблется в пределах 1000 манатов ($100). Источник также сообщил, что услуги автомаляра выросли в разы и в настоящее составляют 10-12 тысяч манатов ($1000-1200).

«Но это только покраска, а машину еще нужно разобрать и собрать. Помимо этого, если на кузове автомобиля имеются вмятины, то потребуется еще и работа кузовщика», — сказал он. Общая сумма работ в таком случае может возрасти до 3 тысяч долларов для седана, а если автомобиль большой, то и до 5 тысяч.

Между тем, ашхабадские юристы говорят, что действия дорожной полиции можно и нужно оспаривать в суде, потому что никаких законов или публичных указов о запрете автомобилей темных расцветок нет. Устные приказы юридической силы не имеют.

«Тем более не нужно давать взятку для того, чтобы забрать автомобиль со стоянки. Он не находится под арестом. Арест – это изъятие собственности без права его использования или реализации. В таком случае владельцу должно быть выдано соответствующее постановление суда. Однако никому из пострадавших автовладельцев подобных постановлений не выдавалось. Без решения суда наложить арест на имущество невозможно. Если власти не хотят видеть темную машину на дороге, работникам дорожной полиции достаточно снять с нее госномера. Без номеров ее эксплуатировать нельзя. Чтобы забрать автомобиль со штрафной стоянки на перекраску (или к себе в гараж до «лучших времен»), владелец может попросить работников ГАИ снять с него номера. После этого достаточно арендовать эвакуатор, который отвезет машину на станцию. Но, повторимся, никаких официальных запретов на эксплуатацию подобных автомобилей в Туркменистане нет», — отметили юристы.