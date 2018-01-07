По лезвию ножа: Как власти Туркменистана вновь проверяют население на крепость

07.01.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: 684

Штрафстоянка в Ашхабаде. Фото АНТ

В последние дни уходящего 2017 года зарубежные СМИ облетела сенсационная новость о запрещении в Туркменистане эксплуатации автомобилей черного цвета. Начиная с декабря, штрафные стоянки ежедневно пополняются машинами подобного цвета. Дабы разгрузить площадки и заполнить их очередными, попавшими под арест, легковушками автовладельцам под расписку выдается их частная собственность с условием, что те немедленно отправятся в автосалоны на перекраску авто в светлые тона.

Ровно три года назад, в январе 2015 года, был официально запрещен ввоз в страну черных машин. Тогда же под запрет попали и авто темных тонов. А теперь таким транспортным средствам стало и вовсе не место на туркменских дорогах.

Тем, кто внимательно следит за событиями в Туркменистане, нелишне будет напомнить хронологию официальных и негласных указов на введение различных ограничений и запретов, связанных с автотранспортными средствами. Итак, были запрещены:

Власти Туркменистана не утруждают себя своевременным информированием граждан о введении запретов. Автовладельцы, как правило, узнают о нововведениях, столкнувшись с ними лично на практике. Так случилось в конце марта 2015 года, когда на казахско-туркменской границе скопились десятки ВАЗовских автомобилей, оказавшихся под запретом в Туркменистане. Водители не были заранее информированы о введении ограничения на машины марки «Лада», не оснащенных двумя подушками безопасности, и пригнали эти авто к границе. На протяжении нескольких недель десятки туркменских автовладельцев осаждали контрольно-пропускной пункт, требуя пропустить машины на территорию государства либо предоставить официальный документ о запрещении таких автомобилей к ввозу. Но людям не было предоставлено ни того, ни другого. В итоге собственники привезенного автотранспорта вынуждены были бросить его на нейтральной территории и вернуться домой ни с чем. Подобное безразличие в духе туркменских властей.

Еще одна новость первых дней нового года – запрещение водить автомобиль слабому полу. Сегодня по дорогам Туркменистана колесит немало женщин и девушек. Все они обучились вождению и сдали на права. Каждой когда-то для чего-то понадобились навыки езды на машине. Но ни одна из них, по введенному ограничению, больше не в праве садиться за руль. Нарушительниц ждет штраф, изъятие удостоверения на право управлять автомобилем, а последний отправляется на штафстоянку.

Создается впечатление, что власти Туркменстана во главе с автогонщиком №1, которого в народе еще называют «шумахером», проверяют свой народ, в особенности автовладельцев, на крепость: сколько еще можно дожимать, до какого предела, проглотят ли люди очередной запрет, не сломаются?

События в Иране, где народ сломался на подорожавших яйцах, предостерегают: туркменская власть и Бердымухамедов опасно ходят по лезвию ножа…

Азат Хатамов

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