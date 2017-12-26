Туркменистан: Нищий народ богатой страны. Фильм АНТ

Проект «Альтернативные новости Туркменистана» предлагает вашему вниманию фильм «Туркменистан: Нищий народ богатой страны». В нем мы показываем, как жители одного из богатейших государств по запасам нефти и газа в мире вынуждены зарабатывать себе на жизнь.

Десятки женщин из Туркменистана по нескольку раз в месяц возят в Турцию продукты питания: хлеб, колбасу, копченую рыбу, различные консервы, алкоголь, конфеты, лекарства и много всего другого. Весь этот товар они сбывают своим же землякам – туркменским гастарбайтерам в Стамбуле. От них же женщины на обратном пути домой берут посылки и деньги для их родственников. За каждый такой рейс женщины зарабатывают всего 100 долларов.

Там же, в Стамбуле, десятки других граждан Туркменистана штурмуют местные банкоматы в надежде снять со своих карт наличные деньги. В ноябре банкоматы выдавали в день 190 лир (около $50), а в декабре и вовсе ничего. В условиях острого дефицита валюты в Туркменистане банки пошли на радикальные меры – до минимума снизили сумму, которую можно снять за рубежом. Но туркмены все равно днем и ночью дежурят у стамбульских банкоматов.

Подобных схем заработка денег нет ни среди многочисленных узбекских, ни киргизских сообществ в Турции.

Сейчас уже известно, что власти потратили на Азиаду – на это 10-дневное шоу – около 10 миллиардов долларов. Туркменским торговцам в стамбульском отеле непонятно, зачем нужны такие траты, когда сотни людей от безысходности вынуждены возить на продажу за тысячи километром лепешки и колбасу. Но одно они знают точно: если в Туркменистане были условия для нормальной жизни, то никто бы сюда не ездил, не убирал дома богатых турков, не сидел с их детьми, не горбатился на стройках и не работал бы официантом в кафе. И эти женщины не ездили бы с баулами продуктов, а нянчили бы дома своих собственных детей и внуков.

Все они вместе взятые и за несколько месяцев не заработают тех денег, которые племянники президента и их приближенные тратят на шампанское и развлечения на элитном французском горнолыжном курорте Куршавель и по всему миру.

Мы долго сомневались, стоит ли показывать этот фильм, ведь первое, что сделают власти Туркменистана, – это перекроют нашим женщинам источник их честного и тяжелого заработка. Так гораздо проще, чем кардинально менять условия жизни населения, обеспечивать их работой и снимать ограничения для свободной торговли, на деле, а не на словах бороться с коррупцией.

Мы посчитали важным показать миру сам факт – как в так называемую эпоху могущества и счастья жители Туркменистана вынуждены зарабатывать себе на жизнь.

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Этим фильмом редакция АНТ завершает 2017 год – год очень сложный как для нас и наших источников, так и для жителей Туркменистана. Но грядущий год, похоже, также не обещает ничего хорошего, а потому мы будем и дальше выносить на ваш зрительский и читательский суд важные и значимые темы. Желаем нашим читателям, источникам и просто друзьям безопасности, здоровья и благополучия! С наступающим Новым годом!