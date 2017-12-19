Турецкая полиция задержала гражданина Туркменистана, совершившего двойное убийство

По сообщениям турецких СМИ, полиция Стамбула задержала тридцатилетнего гражданина Туркменистана Гуртгельды К., совершившего неделю назад двойное убийство.

В ночь на 11 декабря в районе Бююкчекмедже задержанный насмерть забил молотком свою бывшую работодательницу, гражданку Турции Рукию Балджи (61 год), а также гражданина Грузии Имаверди Казимова (51 год), работавшего у нее садовником. Причиной расправы стало то, что хозяйка не позволила туркменистанцу остаться ночевать. За несколько дней до этого парень уволился. Ранее он работал у нее садовником. После расправы убица похитил мобильные телефоны своих жертв.

18 декабря полиция обнаружила сигнал от этих телефонов в одном из магазинов района Фатих. Продавец магазина сказал, что купил их у парня в зеленой куртке, на его лице были следы от царапин. По камерам видео наблюдения полиция смогла установить его личность, а затем, 18 декабря, и задержать его.