Кипр: 18-летний туркменистанец задержан за хранение наркотиков

В столице Северного Кипра – городе Никосии полицейские обнаружили наркотические вещества в доме у местного жителя Сулеймана Булута и его 18-летнего гостя из Туркменистана Гахрымана Петкулыева. Дело передано в суд, сообщают местные СМИ.

15-го января в 19.00 дома у подозреваемого полиция обнаружила 3 грамма синтетического каннабиноида, а также две свернутые сигареты с этим же веществом. Сулейман Булут признался, что покупал наркотики неоднократно и всякий раз после покупки продавал часть вещества Г. Петкулыеву.

Оба молодых человека были задержаны, и по решению суда будут содержаться под стражей до вынесения окончательного приговора.

Обзор подготовлен кипрскими корреспондентами АНТ