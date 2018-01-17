Кипр: 18-летний туркменистанец задержан за хранение наркотиков

17.01.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 456

В столице Северного Кипра – городе Никосии полицейские обнаружили наркотические вещества в доме у местного жителя Сулеймана Булута и его 18-летнего гостя из Туркменистана Гахрымана Петкулыева. Дело передано в суд, сообщают местные СМИ.

15-го января в 19.00 дома у подозреваемого полиция обнаружила 3 грамма синтетического каннабиноида, а также две свернутые сигареты с этим же веществом. Сулейман Булут признался, что покупал наркотики неоднократно и всякий раз после покупки продавал часть вещества Г. Петкулыеву.

Оба молодых человека были задержаны, и по решению суда будут содержаться под стражей до вынесения окончательного приговора.

Обзор подготовлен кипрскими корреспондентами АНТ

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